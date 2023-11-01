Мінус – ще один склад окупантів? Вночі у Донецьку пролунали потужні вибухи (відео)

В обстрілах окупанти звинуватили ЗСУ

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку минулої ночі та напередодні увечері пролунали вибухи. Пропагандисти також повідомили про пожежу та заявили про обстріл міста.

Повідомляться про "прильоти" залізничною станцією. Така інформація з’явилася на місцевих Telegram каналах.

Увечері у вівторок, 30 жовтня, у підконтрольному російським загарбникам Донецьку почали лунати вибухи. Прогриміли вони у Будьонівському районі міста. У мережі з’явилися повідомлення про удар по запасах пального. Як результат, сталося загоряння.

Російські пропагандисти зняли сюжет, у якому звинуватили у обстрілі міста українських військових. Також ЗСУ звинуватили у застосуванні касетних боєприпасів.

Згодом український політик Антон Геращенко підтвердив інформацію про вибухи в Донецьку. Він повідомив, що за попередніми даними, на складі окупантів сталася пожежа. Він спровокував детонацію боєприпасів.

Вже вранці у мережі з’явилася інформація про жертви внаслідок вибухів у місті. За даними місцевих пабліків, підконтрольних окупантам, загинули двоє людей. Серед них – співробітник "МНС" окупаційної адміністрації. Крім того, повідомили про 12 поранених.

Крім того, внаслідок обстрілу на вул. Бірюзова у Донецьку перебито трубу. У мережі опублікували фото наслідків "обстрілу", що стався напередодні з уламками на вул. Червоножовтневої та на пр. Орішково.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вночі росіяни вдарили Україною "шахедами". Вибухи пролунали у кількох областях.