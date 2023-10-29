"Росіяни готуються знову бити": нардеп зробив важливу заяву про блекаути та відключення цієї зими

Минулого року під час обстрілу стався блекаут по всій системі, тому що були великі перепади споживання, а цього року енергетики ретельно підготувалися до всіх сценаріїв

В Україні повним ходом іде підготовка до важкої зими та енергетики, враховуючи вже наявний досвід з минулого року, роблять все так, щоб вся країна не занурилася в блекаут за умови обстрілів. Деякі підстанції надійно захистили, знаючи, що туди цілитиметься ворог.

Про це народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів в інтерв’ю "Телеграфу", яке вийде в понеділок, 30 жовтня. За його словами, порівняно з минулим роком зараз енергетики розробили так, що під час повітряних атак в енергосистемі зберігається баланс.

"Минулий рік був для нас не просто роком великого ризику. Ми мали один повноцінний блекаут, коли вся енергосистема лягла. І це було обумовлено обстрілами підстанцій, що знаходилися біля Хмельницької атомної електростанції. Спрацювала автоматика на атомних електростанціях. Реактори були переведені в охолоджений стан. Тоді у нас відбувся блекаут по всій системі, тому що були великі перепади споживання, а генерація автоматично відключилася. Наразі енергетики розробили все так, що під час повітряних атак Україна фактично ділиться на невеликі півострова енергосистеми. Це дозволяє балансувати. Якби навіть відбувалися аварійні відключення та блекаути, вони були б у певних регіонах, а не по всій країні", — пояснив Нагорняк.

Він також додав, що енергетики цього року враховують торішній досвід і вже знають усі слабкі та сильні місця. Наразі активно проводяться роботи із захисту розподільчих підстанцій "Укренерго". Нардеп підкреслив, що проектні рішення були узгоджені з Міноборони та Генштабом.

Важливо врахувати, що це проект "укриття" не всієї підстанції, а трансформаторів великої потужності, якими зазвичай і цілилися російські окупанти. При цьому вони цілилися досить точно і робили це безпілотниками.

"Нашим підстанціям ракети завдавали менше шкоди, ніж дрони. Ракета менш точна, тому вона часто не влучала чітко в ціль. Але дрони нам завдавали більше шкоди. Росіяни це добре знають, і вони, за нашою інформацією, готуються знову бити по підстанціях. Бити саме щодо трансформаторів великої потужності. Однак сьогодні ведуться роботи із захисту цих трансформаторів", — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ДТЕК вже повідомили, що графіки відключення світла складено та затверджено для всіх областей. Їх застосують у разі виникнення такої потреби.