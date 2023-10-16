З’явилися графіки відключення світла в Україні: коли запровадять і хто буде без електрики найдовше

У ДТЕК показали нові графіки відключення світла для низки міст

Згідно з графіками відключення електроенергії в Україні, які з’явилися на сайті ДТЕК, найдовше без світла може залишатися Київ. Мешканцям столиці доведеться сидіти без електрики протягом семи годин.

Графіки відключення вже розроблені та затверджені для всіх областей. Таку інформацію опубліковано на офіційному сайті компанії.

У ДТЕК також пояснили, що графіки відключень електроенергії застосовуватимуть лише за потреби. Причин назвали дві:

обмежене генерування електроенергії не зможе покрити потреби струму;

через нові російські обстріли енергетичні об’єкти вийдуть з ладу.

Головна загроза українській енергетичній системі – можливі ворожі масовані атаки.

Графіки відключень у Києві та області

У Київській області графік відключення електроенергії передбачає дві години знеструмлення, чотири години можливих відключень та дві години зі світлом.

Графік відключення електроенергії в Київській області/Фото: ДПЕК

При цьому в Києві очікується найскладніша ситуація із відключеннями світла. Оскільки у столиці існує проблема з доставкою та розподілом електроенергії. Проте столиця забезпечена найнадійнішою системою ППО через велику кількість стратегічних об’єктів.

Енергетики припускають, що гарантовані відключення електроенергії становитимуть чотири години. Потім три години можливих відключень. Лише дві години гарантовано люди будуть зі світлом.

Графіки відключення світла у Дніпрі

У Дніпрі можливий графік відключення електрики за схемою "4 на 8".

Графік відключення електроенергії у Дніпрі/Фото: ДПЕК

Графіки відключення електроенергії в Одеській області

Для Одеської області фахівці склали такий графік відключення електроенергії: три години знеструмлення, три години з можливим вимкненням світла, три години з електроенергією.

Графік відключення електроенергії в Одеській області/Фото: ДПЕК

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні зимових холодів українцям рекомендували придбати генератори та пауербанки. Також не заважає облаштувати автономні електричні підстанції. Із такою заявою виступив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.