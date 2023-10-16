Появились графики отключения света в Украине: когда введут и кто будет без электричества дольше всех

В ДТЭК показали новые графики отключения света для ряда городов

Согласно графикам отключения электроэнергии в Украине, которые появились на сайте ДТЭК, дольше всего без света может оставаться Киев. Жителям столицы придётся сидеть без электричество на протяжении семи часов.

Графики отключения уже разработаны и утверждены для всех областей. Такая информация опубликована на официальном сайте компании.

В ДТЭК также пояснили, что графики отключений электроэнергии будут применять только при возникновении потребности. Причин назвали две:

ограниченное генерирование электроэнергии не сможет покрыть потребности в токе;

из-за новых российских обстрелов энергетические объекты выйдут из строя.

Главная угроза украинской энергетической системы –возможные вражеские массированные атаки.

Графики отключений в Киеве и области

В Киевской области график отключения электроэнергии предусматривает два часа обесточивания, четыре часа возможных отключений и два часа со светом.

График отключения электроэнергии в Киевской области/Фото: ДТЭК

При этом в Киеве ожидается самая сложная ситуация с отключениями света. Поскольку в столице существует проблема с доставкой и распределением электроэнергии. Однако столица обеспечена самой надежной системой ПВО из-за большого количества стратегических объектов.

Энергетики предполагают, что гарантированные отключения электроэнергии будут составлять четыре часа. Затем будут три часа возможных отключений. Только два часа гарантированно люди будут со светом.

Графики отключения света в Днепре

В Днепре возможен график отключения электричества по схеме "4 на 8".

График отключения электроэнергии в Днепре/Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии в Одесской области

Для Одесской области специалисты составили такой график отключения электроэнергии: три часа обесточивания, три часа с возможным отключением света, три часа с электроэнергией.

График отключения электроэнергии в Одесской области/Фото: ДТЭК

Ранее "Телеграф" сообщил, что в преддверии зимних холодов украинцам рекомендовали приобрести генераторы и пауэрбанки. Также не мешает обустроить автономные электрические подстанции. С таким заявлением выступил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.