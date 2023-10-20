Готуємось до блекаутів. У "Дії" з’явилася карта найближчих Пунктів незламності
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У програмі "Дія" з’явилася карта з адресами Пунктів незламності. Тепер за кілька кліків можна знайти найближчий і прокласти до нього зручний маршрут. Це допоможе українцям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть за умов блекаутів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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