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Готуємось до блекаутів. У "Дії" з’явилася карта найближчих Пунктів незламності

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Готуємось до блекаутів. У "Дії" з’явилася карта найближчих Пунктів незламності Новина оновлена 20 жовтня 2023, 11:31

У програмі "Дія" з’явилася карта з адресами Пунктів незламності. Тепер за кілька кліків можна знайти найближчий і прокласти до нього зручний маршрут. Це допоможе українцям залишатися на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть за умов блекаутів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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