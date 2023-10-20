Готовимся к блэкаутам. В "Дии" появилась карта ближайших Пунктов несокрушимости

В будущем функционал будет расширен

В приложении "Дія" появилась карта с адресами Пункт несокрушимости. Теперь всего за несколько кликов можно найти ближайший и проложить к нему удобный маршрут. Это поможет украинцам оставаться на связи и иметь доступ ко всему необходимому даже в условиях блэкаутов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Карта – интерактивная. С ее помощью можно узнать адрес, график работы и условия каждого Пункта несокрушимости. Также можно отфильтровать по конкретным потребностям – узнать, есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь.

"Воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в Дії, когда будет Интернет. И все – она всегда с вами. На карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской. Также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской. Безопасность людей превыше всего", — отметил Федоров.

Он добавил, что в будущем функционал будет расширен. Появится возможность просмотра фото Пунктов несокрушимости, поставить оценку, оставить отзыв и т.д.

"Продолжаем готовиться к возможным блекаутам и делать все, чтобы у каждого была стабильная связь и интернет", — резюмировал глава Минцифры.

Как просмотреть карту

зайдите в Дію

нажмите Услуги

нажмите Пункты несокрушимости

выберите свою область

загрузите карту

После этого карта будет доступна для использования офлайн. Приложение покажет все Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км.

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