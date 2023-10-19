На случай блэкаута: как продлить жизнь батареи смартфона

С простыми лайфхаками батарея будет работать дольше

Неотъемлемой частью нашей жизни являются смартфоны, с помощью которых всегда остаемся на связи с родными и друзьями. При отключении света важно знать, как можно продлить время работы телефона.

Эти простые лайфхаки пригодятся не только во время блэкаута, но и в повседневной жизни. К примеру, когда вы путешествуете. Вместе с kp.ua расскажем о способах продления жизни батареи.

Выключи мобильный интернет

В поисках сети телефон использует немало энергии, даже если она отсутствует. В режиме работы только для звонков гаджет будет работать гораздо дольше. Итак, обязательно выключите Wi-Fi. В случае наличия двух sim-карт, одну из них тоже следует отключить.

Переведи телефон в режим полета

Если восстановление электроснабжения не предусматривается в ближайшее время, включи режим полета: так вы сможете сохранять доступ к камерам, оффлайн приложениям. Но в игры играть не стоит, если даже смартфон имеет мощную батарею, которая способна продержаться несколько дней, а то и неделю.

Уменьши трафик потребления

Любишь новости узнавать из Telegram-канала? Тогда настрой такую функцию, как уменьшение потребления трафика или выставь ограничения на размер загружаемых фото и видеофайлов. Информацию можно прочитать в виде текста.

Используй ночные настройки

Уменьши режим подсветки экрана, а еще лучше – перейди на использование ночной темы. Так телефон будет работать дольше.

Выключи лишние функции

К ним относятся вращение экрана, обновление приложений, автозагрузка. Они забирают много энергии.

Держи гаджет в тепле

Помните, что на холоде заряд батареи быстро садится. Так что, если выходишь на улицу в мороз на недолгое время, лучше гаджет с собой не брать.

"Телеграф" ранее писал, чем запастись на случай отключения света. Простые советы помогут пережить блэкаут.