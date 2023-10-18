Как всегда быть на связи: эти лайфхаки помогут пережить блекаут
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Без этих уловок не обойтись во время отключения света
Наверное, каждый украинец помнит, как в прошлом году из-за внезапных отключений света остался без связи. О возможных атаках на энергетическую инфраструктуру предупреждают снова. Так что вопрос, как быть все время на связи во время блекаута, остается актуальным и в этом году.
Пережить сложные времена и поддерживать общение помогут простые лайфхаки. О них рассказывает nadiyno.org. Воспользовавшись ими, вы сможете сохранить заряд батареи как можно дольше.
Готовимся к отключениям света
Прежде всего, необходимо позаботиться не только о зарядке телефона, но и о возможности на случай внезапного отключения электроэнергии выйти на связь с родными, даже если полностью сядет ваш гаджет. Не поленитесь переписать номера телефонов людей, с которыми чаще всего общаетесь – родных, друзей или коллег. Им позвонить по телефону вы сможете с другого телефона.
Готовим телефон к блекауту
Чтобы зарядка батареи держалась дольше, необходимо знать, какие функции ее быстро сажают. Итак, разберемся, на что стоит обратить внимание.
- Изменяем настройки экрана и функции визуализации. Прежде всего, сокращаем время и яркость подсветки, выбираем темный режим и обязательно выключаем режим чтения.
- Уменьшаем просмотр видео и мультимедиа. Частый просмотр видео, новостей любых соцсетей быстро сажает батарею. Итак, если выключили свет, следует заняться другими полезными делами, чтобы сохранить его заряд.
- Меняем фоновый режим приложений. Определите какие программы вам необходимы, а без которых можете обойтись – их нужно отключить. Ведь работая в фоновом режиме, они тратят энергии на передачу данных в контент-облако.
- Выключаем Wi-Fi и Bluetooth. Ваш гаджет постоянно ищет подключение к ним и при этом тратит зарядку. Помните, что поиск производится даже в случае недоступности сетей.
Ранее "Телеграф" писал, о проверенных способах зарядить телефон, когда дома нет электричества. Воспользовавшись советами, всегда будете на связи.