Как всегда быть на связи: эти лайфхаки помогут пережить блекаут

Без этих уловок не обойтись во время отключения света

Наверное, каждый украинец помнит, как в прошлом году из-за внезапных отключений света остался без связи. О возможных атаках на энергетическую инфраструктуру предупреждают снова. Так что вопрос, как быть все время на связи во время блекаута, остается актуальным и в этом году.

Пережить сложные времена и поддерживать общение помогут простые лайфхаки. О них рассказывает nadiyno.org. Воспользовавшись ими, вы сможете сохранить заряд батареи как можно дольше.

Готовимся к отключениям света

Прежде всего, необходимо позаботиться не только о зарядке телефона, но и о возможности на случай внезапного отключения электроэнергии выйти на связь с родными, даже если полностью сядет ваш гаджет. Не поленитесь переписать номера телефонов людей, с которыми чаще всего общаетесь – родных, друзей или коллег. Им позвонить по телефону вы сможете с другого телефона.

Готовим телефон к блекауту

Чтобы зарядка батареи держалась дольше, необходимо знать, какие функции ее быстро сажают. Итак, разберемся, на что стоит обратить внимание.

Изменяем настройки экрана и функции визуализации. Прежде всего, сокращаем время и яркость подсветки, выбираем темный режим и обязательно выключаем режим чтения.

Прежде всего, сокращаем время и яркость подсветки, выбираем темный режим и обязательно выключаем режим чтения. Уменьшаем просмотр видео и мультимедиа. Частый просмотр видео, новостей любых соцсетей быстро сажает батарею. Итак, если выключили свет, следует заняться другими полезными делами, чтобы сохранить его заряд.

Частый просмотр видео, новостей любых соцсетей быстро сажает батарею. Итак, если выключили свет, следует заняться другими полезными делами, чтобы сохранить его заряд. Меняем фоновый режим приложений . Определите какие программы вам необходимы, а без которых можете обойтись – их нужно отключить. Ведь работая в фоновом режиме, они тратят энергии на передачу данных в контент-облако.

. Определите какие программы вам необходимы, а без которых можете обойтись – их нужно отключить. Ведь работая в фоновом режиме, они тратят энергии на передачу данных в контент-облако. Выключаем Wi-Fi и Bluetooth. Ваш гаджет постоянно ищет подключение к ним и при этом тратит зарядку. Помните, что поиск производится даже в случае недоступности сетей.

Ранее "Телеграф" писал, о проверенных способах зарядить телефон, когда дома нет электричества. Воспользовавшись советами, всегда будете на связи.