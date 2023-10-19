На випадок блекауту: як продовжити життя батареї смартфона

З простими лайфхаками батарея працюватиме довше

Невід'ємною частиною нашого життя є смартфони, за допомогою яких завжди залишаємося на зв’язку з рідними та друзями. Під час відключення світла важливо знати, як можна продовжити час роботи телефону.

Ці прості лайфхаки згодяться не лише під час блекауту, а й в повсякденному житті. Приміром, коли ви подорожуєте. Разом із kp.ua розповімо про способи продовження життя батареї.

Вимкни мобільний інтернет

На пошуки мережі телефон використовує чимало енергії, навіть якщо вона відсутня. У режимі роботи тільки для дзвінків гаджет працюватиме значно довше. Тож обов’язково вимкни Wi-Fi. У випадку наявності двох sim-карт, одну з них теж варто відключити.

Переведи телефон у режим польоту

Якщо відновлення електропостачання не передбачається найближчим часом, вимкніть режим польоту: так ви зможете зберігати доступ до камер, оффлайн додатків. Але ігри грати не варто, якщо й навіть смартфон має потужну батарею, яка здатна протриматися кілька днів, а то й тиждень.

Зменш трафік споживання

Любиш новини дізнаватися із Telegram-каналу? Тоді налаштуй таку функцію, як зменшення споживання трафіку або вистав обмеження на розмір завантажуваних фото та відеофайлів. Інформацію можна почитати і у вигляді тексту.

Використовуй нічні налаштування

Зменш режим підсвічування екрану, а ще краще – перейди на використання нічної теми. Так телефон працюватиме значно довше.

Вимкни зайві функції

До них належать обертання екрана, оновлення додатків, автозавантаження. Вони забирають дуже багато енергії.

Тримай гаджет в теплі

Пам’ятайте, що на холоді заряд батареї швидко сідає. Тож, якщо виходиш на вулицю в мороз на недовгий час, краще гаджет із собою не брати.

"Телеграф" раніше писав, чим запастися на випадок відключення світла. Прості поради допоможуть пережити блекаут.