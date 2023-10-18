Як завжди бути на зв’язку: ці лайфхаки допоможуть пережити блекаут

Без цих хитрощів не обійтися під час відключення світла

Напевне, кожен українець пам’ятає, як минулого року через раптові відключення світла залишився без зв’язку. Про можливі атаки на енергетичну інфраструктуру попереджають знову. Тож питання, як бути весь час на зв’язку під час блекауту, залишається актуальним і цьогоріч.

Пережити складні часи і підтримувати спілкування допоможуть прості лайфхаки. Про них розповідає nadiyno.org. Скориставшись ними, ви зможете зберегти заряд батареї якнайдовше.

Готуємося до відключень світла

Передусім необхідно подбати не лише про зарядку телефона, а й про можливість на випадок раптового вимкнення електроенергії вийти на зв’язок із рідними, навіть якщо повністю сяде ваш гаджет. Не полінуйтеся переписати номери телефонів людей, з якими найчастіше спілкуєтеся, – рідних, друзів чи колег. Їм зателефонувати ви зможете з іншого телефона.

Готуємо телефон до блекауту

Щоб зарядка батареї трималася довше, необхідно знати, які функції її швидко садять. Отож розберемося, на що варто звернути увагу.

Змінюємо налаштування екрану та функцій візуалізації. Передусім скорочуємо час та яскравість підсвітки, обираємо темний режим і обов’язково вимикаємо режим читання.

Передусім скорочуємо час та яскравість підсвітки, обираємо темний режим і обов’язково вимикаємо режим читання. Зменшуємо перегляд відео та мильтимедіа. Частий перегляд відео, новин будь-яких соцмереж швидко садить батарею. Тож, якщо вимкнули світло, варто зайнятися іншими корисними справами, аби зберегти її заряд.

Частий перегляд відео, новин будь-яких соцмереж швидко садить батарею. Тож, якщо вимкнули світло, варто зайнятися іншими корисними справами, аби зберегти її заряд. Змінюємо фоновий режим додатків . Визначте, які програми вам необхідні, а без яких можете обійтися – їх потрібно відключити. Адже, працюючи у фоновому режимі, вони витрачають енергії на передачу даних в контент-хмару.

. Визначте, які програми вам необхідні, а без яких можете обійтися – їх потрібно відключити. Адже, працюючи у фоновому режимі, вони витрачають енергії на передачу даних в контент-хмару. Вимикаємо Wi-Fi та Bluetooth. Ваш гаджет постійно шукає підключення до них і при цьому витрачає зарядку. Пам'ятайте, що пошук здійснюється навіть у випадку недоступності мереж.

Раніше "Телеграф" писав, про перевірені способи зарядити телефон, коли вдома немає електрики. Скориставшись порадами, будете завжди на зв’язку.