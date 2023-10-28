Електростанціям буде потрібна підтримка: в "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут

Українцям порадили подбати про себе

В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".

Як розповів в інтерв’ю виданню "Голос Америки", голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, українцям, звичайно, варто підготуватися до поганих варіантів, але загалом відключення світла можуть бути лише у разі відновлення масованих ракетних ударів.

За його словами, навіть без обстрілів, українська енергосистема покладатиметься на європейську допомогу, оскільки вітчизняним електростанціям буде потрібне підстрахування та підтримка.

"Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти. Я вважаю, що вірогідність загальнонаціонального блекауту чисто умовна, бо ми, зокрема, навчилися протидіяти і таким загрозам в новому сезоні", — сказав він.

Разом з тим, він додав, що під час холодного періоду року підприємства мають подбати про себе на випадок, якщо росіяни відновлять обстріли, і запастись автономними джерелами живлення. Те саме стосується об’єктів критичної інфраструктури, яким необхідно мати генератори.

Щодо окремих домогосподарств, то Кудрицький каже, що їхні власники можуть зробити деякі кроки, щоб комфортніше пройти зиму. Наприклад, утеплити житло, запастися генераторами або екофлоу та перевірити їхню працездатність, сформувати запаси води та перевірити адресу найближчого пункту незламності.

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні зимових холодів українцям рекомендували придбати генератори та пауербанки. Також не заважає облаштувати автономні електричні підстанції. Із такою заявою виступив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.