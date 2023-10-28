Электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут

Украинцам посоветовали позаботиться о себе

В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".

Как рассказал в интервью изданию "Голос Америки", глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, украинцам конечно стоит подготовиться к плохим вариантам, но в целом отключения света могут быть лишь в случае возобновления массированных ракетных ударов.

По его словам, даже без обстрелов, украинская энергосистема будет полагаться на европейскую помощь, так как отечественным электростанциям будет нужна подстраховка и поддержка.

"Мы сейчас не планируем отключений ни на ближайшие недели, ни вообще, потому что нет обстрелов, как я уже сказал. С импортом и, возможно, с включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти. Я считаю, что вероятность общенационального блэкаута чисто условна, потому что мы, в частности, научились противодействовать и таким угрозам в новом сезоне", — сказал он.

Вместе с тем, он добавил, что во время холодного периода года предприятия должны позаботиться о себе на случай, если россияне возобновят обстрелы, и запастись автономными источниками питания. То же касается объектов критической инфраструктуры, которым необходимо иметь генераторы.

Что касается отдельных домохозяйств, то Кудрицкий говорит, что их владельцы могут предпринять некие шаги, чтобы более комфортно пройти зиму. К примеру, утеплить жилье, запастись генераторами или экофлоу и проверить их работоспособность, сформировать запасы воды и проверить адрес ближайшего пункта несокрушимости.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в преддверии зимних холодов украинцам рекомендовали приобрести генераторы и пауэрбанки. Также не мешает обустроить автономные электрические подстанции. С таким заявлением выступил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.