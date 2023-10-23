Согреют и приготовят еду: туристические товары, которые помогут при возможном блэкауте

В некоторых случаях не лишней может оказаться даже палатка

Этой зимой в Украине снова возможны долговременные отключения света, а также воды и тепла. Поэтому украинцам следует своевременно и тщательно подготовиться к холодам.

В данном случаем незаменимым может оказаться некоторое туристическое снаряжение, пишет visitukraine.today. Это небольшие и практичные девайсы, которыми вы можете воспользоваться и этой зимой. Среди них также удобная обувь, теплая одежда, средства личной гигиены и оборудование, которое поможет приготовить еду в полевых условиях.

Приготовление пищи без электричества и газа

Компактная газовая горелка – девайс каждого туриста, который поможет разогреть или приготовить еду, вскипятить воду, если в вашем доме исчезнет электроснабжение.

Стоимость газовой горелки разная – самые маленькие стоят от 300 грн, а газовый баллон – от 200 грн. Такого баллона хватит в неделю для 1-2 человек. Есть и более дорогие опции. К примеру, бытовые баллоны от 2 л до 10 л объема, которые часто уже идут с горелкой.

Теплая туристическая одежда

Лучшие свойства теплосбережения имеет флис. В такой одежде очень тепло, а также она не мешает свободно двигаться. Кроме этого, рекомендуем приобрести комплект термобелья.

Помните о правиле одевания зимой: несколько слоев одежды лучше одного. Комбинируйте с одеждой, которая приятна к телу – так вам будет комфортно и тепло.

Выбирая термобелье следует обратить внимание на содержание шерсти в изделии. Самым теплым будет белье из шерсти мериноса, но и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе. Существует также термобелье по синтетике – оно подходит только для активного спорта или досуга. Она категорично не подойдет для утепления в домашних условиях.

Место для сна

Чтобы не замерзнуть во время сна поможет туристический спальник. Дополнительно можно использовать вкладку для спальника из специальной ткани или микрофлиса. В путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов.

В особых случах может пригодиться даже палатка. От дыхания палатка быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели. Кроме того, согреться поможет грелка. Если у вас нет специальной грелки, можно набрать в бутылку горячую воду, если она обычно есть.

Освещение и зарядка гаджетов

Прежде всего, необходимо приобрести павербанк. LED-светильники, работающие от USB, легко заряжаются от павербанка. Также хорошим вариантом могут стать LED-гирлянды. Они осветят ваше жилье и хоть немного разрядят грустную атмосферу.

Кемпинговые фонари могут освещать большую площадь, ведь работают от аккумуляторов. Значительное их преимущество – они способны заряжать другие гаджеты. Также есть фонарики, работающие от ручной динамомашины, если у вас есть возможность ее установить.

Ранее "Телеграф" писал о том, как можно зарядить телефон без электричества. Есть несколько способов, чтобы зарядки девайса, когда электричество отключают на долгое время.