Зігріють та приготують їжу: туристичні товари, які допоможуть при можливому блекауті

У деяких випадках не зайвим може бути навіть намет

Цієї зими в Україні знову можливі довготривалі відключення світла, а також води та тепла. Тому українцям слід своєчасно та ретельно підготуватися до холодів.

У цьому випадку незамінним може виявитися деяке туристичне спорядження, пише visitukraine.today. Це невеликі та практичні девайси, якими ви можете скористатися і цієї зими. Серед них також зручне взуття, теплий одяг, засоби особистої гігієни та обладнання, що допоможе приготувати їжу у польових умовах.

Приготування їжі без електрики та газу

Компактний газовий пальник — девайс кожного туриста, який допоможе розігріти або приготувати їжу, закип’ятити воду, якщо у вашому будинку зникне електропостачання.

Вартість газового пальника різна – найменші коштують від 300 грн, а газовий балон – від 200 грн. Такого балона вистачить на тиждень для 1-2 осіб. Є й дорожчі опції. Наприклад, побутові балони від 2 л до 10 л об’єму, які часто йдуть з пальником.

Теплий туристичний одяг

Найкращі властивості теплозбереження має фліс. У такому одязі дуже тепло, а також він не заважає вільно рухатися. Крім цього, рекомендуємо придбати комплект термобілизни. Пам’ятайте про правило одягання взимку: кілька шарів одягу кращі за один. Комбінуйте з одягом, який приємний до тіла — так вам буде комфортно і тепло.

Вибираючи термобілизну, слід звернути увагу на вміст вовни у виробі. Найтеплішою буде білизна з вовни мериноса, але й найдорожчою. Бюджетний варіант – термобілизна на мікрофлісі. Існує також термобілизна за синтетикою – вона підходить тільки для активного спорту чи дозвілля. Вона не підійде для утеплення в домашніх умовах.

Місце для сну

Аби не замерзнути під час сну допоможе туристичний спальник. Додатково можна використовувати вкладку для спальника із спеціальної тканини або мікрофлісу. У подорожах його використовують як постільну білизну, а вашому ліжку він додасть кілька градусів.

В особливих випадках може стати в пригоді навіть намет. Від дихання намет швидко нагріється, тому спати в ньому може бути тепліше, ніж у ліжку. Крім того, зігрітися допоможе грілка. Якщо у вас немає спеціальної грілки, можна набрати в пляшку гарячу воду, якщо вона є.

Освітлення та зарядка гаджетів

Насамперед необхідно придбати павербанк. LED-світильники, що працюють від USB, легко заряджаються від павербанку. Також добрим варіантом можуть стати LED-гірлянди. Вони освітлять ваше житло і хоч трохи розрядять сумну атмосферу.

Кемпінгові ліхтарі можуть освітлювати велику площу, адже працюють від акумуляторів. Значна їхня перевага – вони здатні заряджати інші гаджети. Також є ліхтарики, що працюють від ручної динамомашини, якщо ви маєте можливість її встановити.

Раніше "Телеграф" писав про те, як можна зарядити телефон без електрики. Є кілька способів, щоб зарядки девайса, коли електрику відключають на довгий час.