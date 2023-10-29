"Россияне готовятся снова бить": нардеп сделал важное заявление о блэкаутах и отключениях этой зимой

В прошлом году при обстрелах произошел блэкаут по всей системе, потому что были большие перепады потребления, а в этом году энергетики тщательно подготовились ко всем сценариям

В Украине полным ходом идет подготовка к тяжелой зиме и энергетики, учитывая уже имеющийся опыт с прошлого года, делают все так, чтобы вся страна не погрузилась в блекаут в условии обстрелов. Некоторые подстанции надежно защитили, зная, что туда будет целиться враг.

Об этом народный депутат Сергей Нагорняк, члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассказал в интервью "Телеграфу", которое выйдет в понедельник, 30 октября. По его словам, в сравнении с прошлым годом сейчас энергетики разработали все так, что во время воздушных атак в энергосистеме сохраняется баланс.

"Прошлый год был для нас не просто годом большого риска. У нас был один полноценный блэкаут, когда вся энергосистема легла. И это было обусловлено обстрелами подстанций, находившихся возле Хмельницкой атомной электростанции. Сработала автоматика на атомных электростанциях. Реакторы были переведены в охлажденное состояние. Тогда у нас произошел блэкаут по всей системе, потому что были большие перепады потребления, а генерация автоматически отключилась. Сейчас энергетики разработали все так, что во время воздушных атак Украина фактически делится на небольшие полуострова энергосистемы. Это позволяет балансировать. Если бы даже происходили аварийные отключения и блэкауты, они были бы в определенных регионах, а не по всей стране", — объяснил Нагорняк.

Он также добавил, что энергетики в этом году учитывают прошлогодний опыт и уже знают все слабые и сильные места. Сейчас активно проводятся работы по защите распределительных подстанций "Укрэнерго". Нардеп подчеркнул, что проектные решения были согласованы в Минобороны и Генштабом.

Важно учесть, что это проект "укрытия" не всей подстанции, а трансформаторов большой мощности, по которым обычно и целились российские оккупанты. При этом целились они довольно точно и делали это беспилотниками.

"Нашим подстанциям ракеты наносили меньше вреда, чем дроны. Ракета менее точная, поэтому она часто не попадала четко в цель. Но дроны нам наносили больше вреда. Россияне это хорошо знают, и они, по нашей информации, готовятся снова бить по подстанциям. Бить именно по трансформаторам большой мощности. Однако сегодня ведутся работы по защите этих трансформаторов", — подытожил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ДТЭК уже сообщили, что графики отключения света составлены и утверждены для всех областей. Их применят при возникновении такой потребности.