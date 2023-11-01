"Атака була успішною": на окупованій частині Херсонщини ракети прилетіли до баз ворога

Сальдо відрапортував, що "всі ракети збиті"

Ранок 1 листопада в Криму видався неспокійним: місцева "влада" оголосила повітряну тривогу, а моніторингові паблики повідомили про пуски ракет у бік окупованого півострова. Однак, схоже, ціллю був не Крим: за попередньою інформацією ракети вдарили по двох місцях розміщення російських військових в окупованій частині Херсонської області.

"Атака сьогодні була успішною: місця розміщення військових рф щонайменше у двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці вражені, ймовірно, ракетними ударами. Місцеві жителі повідомляють, що атака триває, над Арабатською стрілкою помічені безпілотники", — сказано в повідомленні Telegram-каналу "Кримський вітер", опублікованому о 12:38

Як розповіли жителі Генічеської громади, ракети влучили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" та "Блакитне полум’я" у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені росіянами, які влаштували там свої військові "розташування". За свідченнями місцевих, із Генічеська та села Генічеська Гірка до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.

Стрілецька на карті

Водночас гауляйтер Херсонської області володимир сальдо заявив, що всі ракети нібито були збиті. Він додав, що люди та інфраструктура не постраждали. Відомо, що окупаційна "влада" регулярно подає спотворену і неправдиву інформацію.

"Над територією Херсонської області збито сім ракет, запущених противником з літаків і які летіли на Крим. Більшість знищено в повітрі, дві здетонували на землі в пустельному районі на Арабатській стрілці", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 30 жовтня в Криму було знищено позицію російської ППО. Також окупанти зазнали поранень. Цю інформацію вже підтвердили у ЗСУ.