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У Криму лунали потужні вибухи: є сумні новини для росіян

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
У Криму пролунали вибухи Новина оновлена 30 жовтня 2023, 09:48
У Криму пролунали вибухи. Фото Колаж "Телеграфу"

Російський флот намагався відбивати атаки

Ніч на 30 жовтня для Криму видалася неспокійною. За попередніми даними, без втрат для окупантів не обійшлося.

Так, за інформацією окупаційних "влад" півострова, о третій годині ночі Чорноморський флот рф "відбивав атаку БПЛА". Через це у кількох районах Криму місцеві мешканці могли чути вибухи.

В цей же час російський моніторинговий паблік "ASTRA" також пише про вибухи, а також посилаючись на власні джерела, розповідає подробиці. Стверджується, що вибухи, які були чутні на півострові, насправді є прильотами. Ціль— розташування ППО росіян неподалік села Оленівка. Також повідомляється про втрати серед окупантів.

"17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в анексованому Криму. Пошкоджено 5 автомобілів, один з них не підлягає відновленню", — кажуть автори посту.

Варто зазначити, що в Оленівці і раніше знищували російську ППО. Такий випадок стався у серпні 2023 року.

Крім того, атака о 3 годині ночі була не єдиною. Вже о 7 ранку "влада" повідомила про димове маскування в районі Севастополя. Кримський міст перекрито.

Паблік "Кримський вітер", посилаючись на підписників, пише, що в Севастопольській бухті було два гучні залпи з корабля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський завод уночі атакував безпілотник.

Теги:
#Крим #Вибух #ППО #Війна