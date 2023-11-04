Ворог готується до нового масованого штурму під Авдіївкою: що там відбувається (карта)

Ворог активно будує фортифікаційні споруди у тилових районах, близьких до місця ймовірного наступу

Росіяни зазнають під Авдіївкою величезних втрат, і при цьому готуються до третьої серії великих штурмів під містом та третього масованого штурму самої Авдіївки. За добу 3 листопада окупанти досягли успіхів на північному фланзі Авдіївки.

Про це повідомили фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, вказують на те, що ворог просунувся на південний захід від Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки та відбили понад 17 російських атак у Степового (3 км на північ від Авдіївки), Сєвєрного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (7 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Спікер Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться. Однак українські війська очікують на "загострення ситуації" в цьому районі.

Ситуація в районі Авдіївки на карті deepstate

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, росіяни ведуть інтенсивні обстріли українських позицій в Авдіївці. Також на північ та південь від неї тривають піхотні бої.

Російський "військор" стверджував, що станом на 3 листопада окупанти здійснили невизначений поступ на південний схід від Авдіївки. Також російські джерела стверджували, що росіяни просунулися на північ і захід від Красногорівки, у напрямку Новокалинове (8 км на північний захід від Бахмута), а також в районі Степового і прорвали українську оборону в районі Веселої (4 км на північний схід від Авдіївки). Також російські "військори" стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних та південно-західних околиць Авдіївки та Опитного (4 км на південь від Авдіївки).

Український військовий спостерігач заявив, що ворог швидко будує споруди фортифікації в тилових районах, близьких до районів ймовірного наступу в районі Авдіївки. Таким чином, росіяни хочуть мати можливість швидше вводити резерви в бій.

У звіті наголошується, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою. Барабаш заявив, що окупанти концентрують живу силу та техніку для третього масованого штурму Авдіївки. Він додав, що російські сили, ймовірно, зосередять свої наступальні операції на Авдіївському коксохімічному заводі у північній частині Авдіївки. За його словами, окупанти відновлять масштабніші наступальні операції, коли земля під Авдіївкою висохне після кількох недавніх злив.

Російський "військор" заявив, що війська рф під Авдіївкою проводять тактичне перегрупування. Метою майбутніх російських наступальних операцій він назвав Авдіївський коксохімічний завод.

Як повідомляв "Телеграф", під час ракетного удару по Арабатській стрілці ЗСУ вдалося вразити штаб окупантів. Там саме проходила нарада керівництва угруповання "Днєпр".

Зверніть увагу! "Телеграф" дізнався у військових експертів, як переламати ситуацію на фронті і що саме може стати "вундерваффе" для ЗСУ: Війна з рф зайшла в глухий кут. Військові аналітики назвали два "вундерваффе", які змінять паритет сил на користь України