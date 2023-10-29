Найбільша поразка росіян: військові назвали кількість втрат рф під Авдіївкою

Ворог продовжує атакувати та підтягує резерви

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат у боях за Авдіївку. На цьому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Опитне.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, пише Armyinform. За його словами, у суботу, 28 жовтня, на Авдіївському напрямку було відбито понад 10 атак.

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено 5 танків ворога, серед яких є Т-90", — заявив Штупун.

Водночас він зазначив, що ворог намагається підтягувати резерви. За словами речника, зокрема на Авдіївському напрямку зараз окупанти утримують до 40 тисяч осіб.

"Ворог йде вперед, зазнає втрат, залишки тікають назад, і їх всіма правдами й не правдами намагаються зібрати до купи та знову женуть вперед. Звичайні солдати бачать ті втрати й починають відмовлятися йти на вірну смерть, тому російське командування намагається їх обманювати або залучати якісь свіжі сили з глибинки росії, які ще не обізнані про те, що твориться на фронті. А ще командири залякують і застосовують фізичну силу до звичайних солдатів. Як наслідок — окупанти починають здаватися в полон", — підкреслив Штупун.

Тільки 28 жовтня, за його інформацією, нарахували близько 10 окупантів, що здалися українським бійцям. "Також загарбники аврально міняють деяких командирів, що свідчить про великі проблеми у росіян. Але розслаблятися не варто, бо у ворога ще є сили, і треба бути готовими дати їм відсіч", — підсумував Штупун.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у США оцінили ситуацію в Авдіївці. За словами американських спецслужб, росіяни мають там серйозні втрати, але є небезпека для України.