Окупанти мають величезні втрати, але є загроза: у США оцінили події навколо Авдіївки

Окупанти зберігають наступальний потенціал

російська армія зазнає значних втрат у боях за Авдіївку. Попри це військове керівництво окупантів продовжує посилати на забій своїх підлеглих.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, росіяни намагаються зменшити спротив серед своїх солдатів. Усіх, хто не виконує накази, фактично страчують.

Кірбі зазначив, що у росії не цінують життя власних солдатів. До них ставляться як до витратного матеріалу.

Говорячи про успіхи ЗСУ, він зазначив, що наші захисники продовжують утримувати позиції в районах Авдіївки, Лимана та Куп’янська.

"Ми отримали дані про те, що російські військові фактично стратили солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Нам повідомили, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", — сказав представник Білого дому.

Він також додав, що лише з 11 жовтня ворог втратив понад 125 одиниць бронетехніки на околицях Авдіївки. Там же противник втратив військового обладнання у кількості, якою можна було забезпечити цілий батальйон. Навіть після таких втрат ймовірність нових настань з боку окупантів залишається високою.

"Ми очікуємо нових атак з боку росії. Нам потрібно пам’ятати, що росія має певний наступальний потенціал і, не виключено, зможе досягти певних тактичних досягнень протягом найближчих місяців", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нова атака росіян на Авдіївку є спробою здобути "знакову перемогу".