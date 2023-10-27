Війна — день 611: окупанти загрузли під Авдіївкою, а Україна дедалі ближче до членства в ЄС

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 27 жовтня 2023 року. Російські окупанти продовжують спроби штурму Авдіївки, проте їхньому наступу заважає погода. Тим часом, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ПЕП, який наближає країну до членства в ЄС.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

23:00 Атаками на Авдіївку рф хоче розширити плацдарм для подальшої окупації Донеччини, — про це заявила засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

22:00 Спецслужби рф підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова, — створили і розіслали підконтрольним пропагандистам нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. Серед іншого, в інформпросторі можуть з'явитися фейки, що Умєров нібито використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю.

21:00 Зеленський: "Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами".

20:00 Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджені більше десятка житлових будинків За даними голова МВА Романа Мрочка наразі одна людина госпіталізована.

19:00 В результаті бойової роботи ППО знищила знищено 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Миколаївщині і 2 ударних безпілотники "Ланцет" на Херсонщині.

18:20 У Херсоні лунали вибухи, після яких у небі спостерігається стовп диму, — попередньо був приліт по центральній частині міста.

18:00 Українці мають стримано реагувати на чутки навколо нібито загиблого путіна, які з'явилися у мережі, – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

17:00 Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня, — Financial Times.

Росіяни обстріляли Нікополь, постраждала 58-річна жінка та 5-річний хлопчик.

16:00 На Дніпропетровщині чули вибухи. Причини поки що невідомі, проте було попередження про ракетну небезпеку.

15:00 Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та іншу зброю.

Україна повернула тіла 50 полеглих захисників держави, — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

14:00 Осіння погода знизить активність ворожої тактичної авіації, проте навряд чи вплине на "шахеди", — спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На тимчасово окуповані території Донецької області відправили додаткові маневрені групи окупантів, які займуться посиленням фільтрації – Центр національного спротиву.

13:00 росія втратила як мінімум бригаду, намагаючись взяти в облогу та захопити Авдіївку, заявив Зеленський британському прем'єр-міністру Ріші Сунаку.

Російські військові вдарили по житловому будинку в Зеленівці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік — голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

США не допустять перемоги росії у війні проти України, адже це може підштовхнути Китай до початку збройної агресії проти Тайваню, — речник Палати представників США Майк Джонсон.

12:00 Генштаб ЗСУ відзвітував про свіжі втрати російських окупантів на фронті:

Втрати армії рф в Україні 27.10.2023

11:00 Партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим), пише Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

10:00 Російські окупанти цієї ночі атакували Ізюм на Харківщині двома ракетами, попередньо "Іскандерами".

9:30 Цієї ночі росіяни знову кошмарили Україну за допомогою "шахедів". Також Харківщину атакували ракетою типу "Іскандер". Наші сили ППО змогли відпрацювати по безпілотниках — знищено п'ять ворожих "пташок".

8:00 На Дніпропетровщині ворог випустив близько 20 снарядів з вечора 26 жовтня. На щастя без потерпілих.

"З вечора агресор чотири рази атакував Нікопольщину. Обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії. Направив туди два десятки снарядів. Понівечений приватний будинок, авто та лінія електропередач. В решті районів області ніч пройшла тихо", — повідомила місцева влада.

7:00 За попередню добу на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень. Докладніше про те, що відбувається на лінії вогню, Генштаб ЗСУ розповів у ранковому зведенні:

6:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі повітряна тривога оголошувалася у низці регіонів України — росіяни застосовували безпілотники-"шахеди". Про масштабні руйнування у будь-якій із областей поки не повідомляється, очікуємо офіційну інформацію;

в Інституті вивчення війни (ISW) переконані, що величезні втрати особового складу та техніки під Авдіївкою можуть серйозно вплинути на наступальний характер бойових операції ворога;

Китай, імовірно, пропустить офіційну зустріч радників з національної безпеки, що має відбутися днями на Мальті. На заході мали обговорювати українську формулу миру. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg;

в Британії збираються відкрити перший інститут безпеки штучного інтелекту. Це пов'язано із бажанням захистити населення країни від імовірних небезпек, котрі можуть у собі містити подальші технології.

00:35 У мережі з’явилися чутки про смерть президента росії володимира путіна — українці вже відповіли на них хвилею мемів.

00:00 В Ізюмі Харківської області чули два вибухи.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так. За їхніми даними, ворог мав частковий успіх біля Новомихайлівки під Мар’їнкою та Діброви під Кремінною.

Карта бойових дій Україна 27.10.2023

Про те, що відбувалося 24 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 608: окупанти стягують нові сили до Авдіївки та обстрілюють Україну

Інформацію за 25 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 609: ЗСУ отримали перевагу на фронті, але росіяни не припиняють спроб атакувати

З даними за 26 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 610: окупанти перетворюють Авдіївку на Бахмут і не збираються зупиняти атаки