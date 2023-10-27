Война — день 611: оккупанты увязли под Авдеевкой, а Украина все ближе к членству в ЕС

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 27 октября 2023 года. Российские оккупанты продолжают попытки штурма Авдеевки, однако их наступлению мешает погода. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ПЭП, который приближает страну к членству в ЕС.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

23:00 Атаками на Авдеевку рф хочет расширить плацдарм для дальнейшей оккупации Донбасса, — об этом заявила основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

22:00 Спецслужбы рф подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова, — создали и разослали подконтрольным пропагандистам новую методичку нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе. Среди прочего, в информпространстве могут появиться фейки, что Умеров якобы использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием.

21:00 Зеленский: "Провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях. Купянск, Бахмутское направление, Авдеевка, Марьинка и Мелитопольское направление. Обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в том числе дальнобойным оружием и ракетами".

20:00 В результате обстрела Херсона повреждены более десятка жилых домов По данным глава МВА Романа Мрочко, в настоящее время один человек госпитализирован.

19:00 В результате боевой работы ПВО уничтожила уничтожены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 на Николаевщине и 2 ударных беспилотника "Ланцет" на Херсонщине.

18:20 В Херсоне слышали взрывы, после которых в небе наблюдается столб дыма, — предварительно был прилет по центральной части города.

18:00 Украинцы должны сдержанно реагировать на слухи вокруг якобы смерти путина, которые появились в сети, — представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

17:00 Лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря, — Financial Times.

Россияне обстреляли Никополь, пострадала 58-летняя женщина и 5-летний мальчик.

16:00 В Днепропетровской области слышали взрывы. Причины пока неизвестны, однако было предупреждение о ракетной опасности.

15:00 Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие.

Украина вернула тела 50 павших защитников государства, — Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

14:00 Осенняя погода снизит активность вражеской тактической авиации, однако вряд ли повлияет на "шахеды", — спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На временно оккупированные территории Донецкой области отправили дополнительные маневренные группы оккупантов, которые займутся усилением фильтрации, — Центр национального сопротивления.

13:00 россия лишилась как минимум бригады, пытаясь взять в осаду и захватить Авдеевку, заявил Зеленский британскому премьер-министру Риши Сунаку.

Российские военные ударили по жилому дому в Зеленовке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина, — глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

США не допустят победы россии в войне против Украины, ведь это может подтолкнуть Китай к началу вооруженной агрессии против Тайваня, — спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

12:00 Генштаб ВСУ отчитался о свежих потерях российских оккупантов на фронте:

Потери армии рф в Украине 27.10.2023

11:00 Партизаны обнаружили ПВО российских войск возле временно оккупированного Симферополя (Крым), пишет Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

10:00 Российские оккупанты этой ночью атаковали Изюм в Харьковской области двумя ракетами, предварительно "Искандерами".

9:30 Этой ночью россияне снова кошмарили Украину с помощью "шахедов". Также Харьковщину атаковали ракетой типа "Искандер". Наши силы ПВО смогли отработать по беспилотникам — уничтожено пять вражеских "птичек".

8:00 По Днепропетровской области враг выпустил около 20 снарядов с вечера 26 октября. К счастью, без пострадавших.

"С вечера агрессор четырежды атаковал Никопольщину. Обстреливал Покровскую и Марганецкую общины из тяжелой артиллерии. Направил туда два десятка снарядов. Изуродованный частный дом, авто и линия электропередач. В остальных районах области ночь прошла тихо", — сообщили местные власти.

7:00 За предыдущие сутки на фронте произошло около 70 боевых столкновений. Подробнее о происходящем на линии огня Генштаб ВСУ рассказал в утренней сводке:

6:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

этой ночью воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Украины — россияне применяли беспилотники-"шахеды". О масштабных разрушениях в любой из областей пока не сообщается, ожидаем официальную информацию;

в Институте изучения войны (ISW) убеждены, что огромные потери личного состава и техники под Авдеевкой могут серьезно повлиять на наступательный характер боевых операции врага;

Китай, вероятно, пропустит официальную встречу советников по национальной безопасности, которая должна состояться на днях на Мальте. На мероприятии должны были обсуждать украинскую формулу мира. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg;

в Британии собираются открыть первый институт безопасности искусственного интеллекта. Это связано с желанием защитить население страны от возможных опасностей, которые могут в себе содержать дальнейшие технологии.

00:35 В сети появились слухи о смерти президента рф владимира путина — украинцы уже ответили на них волной мемов.

00:00 В Изюме Харьковской области слышали два взрыва.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом. По их данным, враг имел частичный успех возле Новомихайловки под Марьинкой и Дибровы под Кременной.

Карта боевых действий Украина 27.10.2023

О том, что происходило 24 октября, читайте в материале: Война — день 608: оккупанты стягивают новые силы к Авдеевке и обстреливают Украину

Информацию за 25 октября смотрите по ссылке: Война — день 609: ВСУ получили преимущество на фронте, но россияне не прекращают попыток атаковать

С данными за 26 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 610: оккупанты превращают Авдеевку в Бахмут и не собираются останавливать атаки