Війна — день 610: окупанти перетворюють Авдіївку на Бахмут і не збираються зупиняти атаки

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії в Україні продовжуються по всій лінії фронту, але без помітних поступів з обох боків. Втім, експерти вважають, що до весни росіянам буде потрібно показати результат через наближення президентських виборів, а тому активність бойових дій на фронті лише посилюватиметься в холодну пору року. Очевидно, що найбільше від цього постраждає Авдіївка, яка вже перетворюється на другий Бахмут, але на обстріли варто чекати всім українцям. Втім, цього року Україна не лише відбиватиметься від російських ударів, а й завдаватиме ударів у відповідь.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

23:05 На Миколаївщині помічено групу ударних ворожих дронів, які рухаються у напрямку Миколаєва.

22:00 Вечірнє звернення Зеленського:

21:00 Донецк потрапив під обстріл, пошкоджені багатоповерхівки, повідомляють про постраждалих.

20:00 Зеленський звернувся до лідерів ЄС: "Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії: і рішення, які були простіші, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті й багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу".

Деякі жителі Солом'янського району Києва чули вибух — попередньо це вибухнуло колесо біля вантажівки.

З початку жовтня групи розмінування ДССТ виявили та знешкодили понад 12 тисяч вибухонебезпечних предметів, — Military Media Center.

19:00 Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на Хмельниччині та обговорив з місцевими жителями їх враження після обстрілу 25 жовтня:

18:00 Українським військовим можуть уже на початку наступного року надати ракети ATACMS із радіусом ураження 300 км, — журналіст "Голосу Америки" Мирослав Гонгадзе.

Данія виділила пакет військової допомоги Україні на суму понад півмільярда доларів. До нього увійшли танки, боєприпаси та дрони.

17:00 Найближчим часом до ЗСУ приєднається не один батальйон із росіян, — так секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію про можливе створення в українській армії батальйону "Сибір", який повністю складається з росіян.

"Справді, на нашому боці дуже багато воюють представників Росії, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна. І вони допомагають нам у цій боротьбі", – каже Данілов.

16:00 В Авдіївці з вечора сильний дощ, вологий ґрунт, і тому армія росії послабила інтенсивність штурму, не може використовувати безпілотники і поменшало стрілецьких боїв, — голова МВА Барабаш.

15:00 Зеленський провів військовий кабінет у спеціальному форматі, провів відверту розмову з усіма командувачами про найважливіші теми.

"Доповіді Головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК. Узгодили позиції. Рухаємося далі", — повідомив президент.

14:00 Країни ЄС відстають від графіка постачання ЗСУ артилерійських снарядів. Раніше партнери обіцяли надати 1 млн боєприпасів до березня, проте тепер ці терміни зсуваються. Таке становище дає російській окупаційній армії додаткову перевагу на полі бою, пише Bloomberg.

13:00 У Севастополі тимчасово окупованого Криму виявили місце розміщення російського берегового ракетного комплексу "Бастіон". Саме звідти оккупанти здійснюють пуски ракет "Онікс" по Україні. OSINT-аналітики проєкту Radio&Nukes показали позиції на супутникових знімках.

12:00 Україна найближчим часом збільшить виробництво боєприпасів за рахунок державних і приватних підприємств. Обладнання вже монтується, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин.

11:00 Представники СБУ затримали чергову групу російських агентів, котрі шпигували на користь ворога у Сумській області. Працювали зловмисники у прикордонних районах, аби коригувати артилерійський вогонь та повітряні удари окупантів. Найбільше вони бажали дістатися до підрозділів ЗСУ, котрі користуються радіолокаційними комплексами. Наразі трьом спільникам загрожує довічне ув'язнення.

10:00 Генштаб ЗСУ відзвітував про свіжі втрати серед російської армії. Ще понад 800 загарбників відправилися до пекла!

Втрати армії рф в Україні 26.10.2023

9:00 На Херсонщині — знову втрати серед мирного населення. Через російський обстріл загинув 13-річний хлопчик, ще двоє дорослих отримали мінно-осколкові поранення.

8:30 До кінця 2023 року Україні вдасться вийти на масове виробництво безпілотників. За прогнозами міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, кількість дронів на місяць може сягнути десятків тисяч. Про це він заявив напередодні на брифінгу в Стокгольмі.

7:00 Минулої доби на фронті відбулося близько 78 бойових зіткнень із ворогом. Детальніше про це — у свіжому ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ:

6:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі у низці регіонів України лунали сигнали повітряної тривоги. Також повідомлялося про звуки вибухів — зокрема, на Сумщині та Харківщині. Дані уточнюються;

напередодні ввечері росіяни вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електроенергії опинилося три населені пункти — Берислав, Томарине і Шляхове. Ремонтні роботи обіцяли розпочати ранком п'ятниці;

у Палаті представників Конгресу нарешті обрали нового спікера. Ним виявився республіканець Майк Джонсон. Він уже заявив, що для схвалення виділення допомоги Україні є "певні умови", котрі наразі активно обговорюються. Зокрема, вони стосуватимуться чіткої підзвітності;

аналітики ISW вважають, що очільнику Чечні рамзану кадирову все складніше балансувати між спробами утримати прихильність свого мусульманського електорату та прихільністю до Кремля;

росія та Китай наклали вето на резолюцію США в ООН щодо гуманітарної допомоги жителям Сектора Газа. Документ, зокрема, був спрямований на протидію насильству, котре наразі вчиняють у регіоні бойовики ХАМАС.

3:00 Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

1:00 Росіяни минулої доби 20 разів обстріляли Сумську область, там було зафіксовано 146 вибухів

00:00 Президент України Володимир Зеленський каже, що в ніч на 25 жовтня окупанти намагалися вдарити безпосередньо по Хмельницькій АЕС.

З даними за 23 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 607: ЗСУ відбили наступ на сході та просунулися на півдні

Про те, що відбувалося 24 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 608: окупанти стягують нові сили до Авдіївки та обстрілюють Україну

Інформацію за 25 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 609: ЗСУ отримали перевагу на фронті, але росіяни не припиняють спроб атакувати