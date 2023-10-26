На кону доля Євросоюзу: Зеленський потужно звернувся до лідерів країн ЄС (відео)

Український президент заявив, що всі вимоги ЄС практично виконані

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Він закликав усіх членів розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Відео своєї мови президент опублікував у Telegram-каналі. Глава держави наголосив, що, попри війну, Україна практично виконала всі вимоги ЄС і не просила попусків.

Зеленський зазначив, що деякі вимоги ЄС були простими, а деякі надто складно далися українським політикам. Але, незважаючи на всі труднощі та війну, Україна не просила виключення із загальних правил та виконала всі умови для вступу до ЄС. Тому, за його словами, зараз саме час розпочати переговори про членство нашої країни, адже від цього залежить майбутнє не лише нашої країни та Євросоюзу, а й інших країн.

"Ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті та багато в чому визначить весь подальший шлях Євросоюзу. Або виграє вся наша з вами Європа – разом із Україною, разом із Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю – або виграє минуле. Я впевнений, ви всі на стороні сучасної Європи", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Денис Шмигаль назвав термін вступу України до ЄС. За його словами, це станеться не дуже швидко.