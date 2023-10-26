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На кону судьба Евросоюза: Зеленский мощно обратился к лидерам стран ЕС (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 26 октября 2023, 20:41
Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua

Украинский президент заявил, что все требования ЕС практически выполнены

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС. Он призвал всех членов начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Видео своей речи президент опубликовал в Telegram-канале. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина практически выполнила все семь рекомендаций ЕС и не просила поблажек.

Зеленский отметил, что некоторые требования ЕС были простыми, а некоторые крайне сложно дались украинским политикам. Но, несмотря на все трудности и войну, Украина не просила исключения из общих правил и выполнила все условия для вступления в ЕС. Поэтому, по его словам, сейчас самое время начать переговоры о членстве нашей страны, ведь от этого зависит будущее не только нашей страны и Евросоюза, но и других стран.

"Мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза. Либо выиграет вся наша с вами Европа – вместе с Украиной, вместе с Молдовой, а в перспективе вместе с Грузией и Беларусью – либо выигрывает прошлое. Я уверен, вы все на стороне современной Европы", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Денис Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС. По его словам, это произойдет не очень быстро.

Теги:
#Украина #Владимир Зеленский #Европейский Совет #Вступление в Евросоюз