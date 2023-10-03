Евросоюз готовится начать переговоры о вступлении Украины: СМИ назвали сроки

Переговоры могут стартовать до конца года

Европейский союз намерен начать переговоры с Украиной о вступлении, а официальное объявление об этом стоит ждать в декабре текущего года.

Как сообщает Politico, три дипломата, которые знакомы с планами лидеров ЕС, проинформировали о том, что официальные переговоры могут стартовать уже до конца 2023 года.

Они отметили, что Союз планирует расшириться до 35 членов из 27 текущих, а Украина может стать одной из новых стран экономико-политического блока. Ожидается, что это произойдет во время декабрьского саммита, а заявление будет сделано в присутствии лидеров всех стран ЕС.

"Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", — сказал один из дипломатов, отметив, что юридическое решение о принятии Украины может быть одобрено в начале 2024 году.

По данным источников издания, в настоящее время Украина сильно продвинулась в плане выполнения условий ЕС и сейчас проблемной остается лишь одно условие, которое касается меньшинств.

Ожидается, что Европейская комиссия выпустит в ноябре отчет о том, как Украина и другие страны-кандидаты выполняют условия для вступления в блок, а после его рассмотрения будет сделано заявление, которое подтолкнет к началу переговоров.

"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться", — говорит один из дипломатов.

Стоит отметить, что по данным украинского правительства, по состоянию на август лишь два из семи условий для вступления были выполнены.

Как сообщалось ранее, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина недавно рассказала, что Украина не успевает до октября на 100% претворить в жизнь все реформы, которые были рекомендованы Европейской комиссией еще прошлым летом.

При этом премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет полностью готова стать членом ЕС в течение двух лет.