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Війна — день 607: ЗСУ відбили наступ на сході і просунулися на півдні

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Українські військові змогли відбити черговий російський наступ на Авдіївку, а також просунутися на південному напрямку, де окупантів вдалося відтіснити із західної околиці Роботино. При цьому росіяни зупинятися не мають наміру і продовжують проводити мобілізацію неблагонадійних осіб у своїх депресивних регіонах, проте ці новобранці ледве можуть покрити втрати на фронті.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Таврійський напрямок через великі втрати росіяни перекинули додаткові втрати. При цьому у ЗСУ повідомляють, що новоприбулі не орієнтуються на місцевості і, швидше за все, не повідомлені про ситуацію там.

З даними за 20 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 604: ЗСУ надихнулися отриманням ATACMS та мають частковий успіх на фронті

Про те, що відбувалося 21 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 605: окупанти перекидають сили і зазнають "вражаючих" втрат під Авдіївкою

Інформацію за 22 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 606: ЗСУ вибивають живу силу та техніку окупантів на Донеччині

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#Україна #Росія #Війна