Війна — день 604: ЗСУ надихнулися отриманням ATACMS і мають частковий успіх на фронті

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 20 жовтня 2023 року. Україна озброїлася ATACMS і помітно надихнулася, тоді як російські окупанти загрузли в спробах просунутися в районі Авдіївки, яка хоч і залишається найскладнішим напрямком на фронті, проте міцно утримується ЗСУ, що підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний під час візиту на передову.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 США мають намір передати Ізраїлю частину 155 мм артилерійських снарядів, призначених для України, пише Axios. За інформацією журналістів, у США надійшов запит від Ізраїлю з проханням передати їм снаряди для підготовки до вторгнення до Сектору Гази. Ймовірно, йдеться про боєприпаси на складах армії США, які знаходяться безпосередньо на території самого Ізраїлю. Раніше США почали вивозити ці артилерійські снаряди для забезпечення потреб Збройних Сил України.

У DeepState оновили карту бойових дій на початок дня.

Авдіївський відрізок – окупанти відновили наступ із Красногорівки. Було розбито ворожу колону, що йшла у бік Степового. Інший напрямок атаки ворога спрямований на терикон – бої продовжуються. У Водяного окупанти знову наступали у бік Сєверного та Ласточкиного, успіху не мали. Бердянський відтинок — ворог веде наступальні дії північніше Приютного, має частковий успіх. Запорізький відтинок — північніше та південно-західніше Вербового Сили Оборони мали частковий успіх.

Мапа бойових дій в Україні 20.10.2023

Про те, що відбувалося 17 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 601: Україна отримала ракети ATACMS і вже показала їх в ділі

Інформацію за 18 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 602: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти продовжують штурмувати Авдіївку

З даними за 19 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 603: окупанти готуються до нових штурмів Авдіївки, а у ЗСУ успіхи на півдні