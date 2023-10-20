Чоботи "Павуки": виріб харківських підприємців береже життя саперів (відео)

На розробку власної моделі пішов місяць

Російські окупанти, аби не допустити українських захисників до контрнаступу, активно мінували нашу землю. На розміновування спрямовують спеціальну техніку, однак в деяких місцях працювати можуть тільки люди. Аби сапери менше травмувалися, у Харкові виготовляють спеціальний захисне взуття схоже на павуків.

"Український ресорний центр" перекваліфікувався з автівок на бронежилети та 3 кг чоботи зі спеціальними ніжками. Вони дозволяють зберегти ногу навіть при наступанні на міну. Ідея створити таке взуття прийшла директору підприємства після того, як один з його родичів втратив частину ноги через міну-пелюстку. Але його ідею зробити "бронеустілки" відкинули у ДСНС, пише KHARKIV Today, натомість порадили звернути увагу на канадські Spider Boots.

Наразі таке взуття купити важко, тож інженери і технологи підприємства розробили власну версію та свій особливий дизайн ніжок. Використовують різні види пластику для того, щоб робити ніжки черевика павука крихкішими. Ці деталі друкують на 3D-принтері. Вони мають розсипатися при вибуху. Задача лапок — спрямувати енергію убік, аби вибухова хвиля не контактувала з людиною. Вдівати черевики просто — знадобиться пара хвилин.

Випробування та реальна користь

Черевики мають бути зручними та витривалими. На них навантажують по 250 кг, адже сапер має бути відповідно захищений. Потім — тренуються на манекені. Зазначається, що пелюстка може пошкодити черевик, а при наступанні на міну ПМН-1 та ПМН-2 ногу можна зберегти, хоч і зламану. Саме так відбулося на Херсонщині. Сапер підірвався на ПМН-2, але все закінчилось переламом.

Такі чоботи достатньо вартісні, але на підприємстві намагалися здешевлювати пару — вдалося спустити ціну в 2,5 раза. Аби зробити черевики більш доступними та легкими їх постійно удосконалюють. Такий виріб корисний не тільки саперам при розмінуванні, а й, наприклад електрикам, які відновлюють постачання світла на деокупованих територіях.

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