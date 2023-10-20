Ботинки "Пауки": изделие харьковских предпринимателей бережет жизнь саперов (видео)

На разработку собственной модели ушел месяц

Российские оккупанты, чтобы не допустить украинских защитников к контрнаступлению, активно миновали нашу землю. На разминирование направляют специальную технику, однако в некоторых местах могут работать только люди. Чтобы саперы меньше травмировались, в Харькове изготовляют специальную защитную обувь похожую на пауков.

"Украинский рессорный центр" переквалифицировался с автомобилей на бронежилеты и 3 кг сапоги со специальными ножками. Они позволяют сохранить ногу даже при наступлении на мину. Идея создать такую обувь пришла директору предприятия после того, как один из его родственников потерял часть ноги из-за мины-лепестка. Но его идею сделать "бронестельки" отбросили в ГСЧС, пишет KHARKIV Today, посоветовали обратить внимание на канадские Spider Boots.

Сейчас такую обувь купить тяжело, поэтому инженеры и технологи предприятия разработали собственную версию и свой особый дизайн ножек. Используют разные виды пластика для того, чтобы делать ножки ботинка паука более хрупкими. Эти детали печатают на 3D-принтере. Они должны рассыпаться при взрыве. Задача ножек – направить энергию в сторону, чтобы взрывная волна не контактировала с человеком. Обувать ботинки просто – понадобится пара минут.

Испытание и реальная польза

Ботинки должны быть удобными и выносливыми. На них нагружают по 250 кг, ведь сапер должен быть соответственно защищен. Затем тренируются на манекене. Отмечается, что лепесток может повредить сам ботинок, а при наступлении на мину ПМН-1 и ПМН-2 ногу можно сохранить, хоть и сломанную. Именно так произошло в Херсонской области. Сапер подорвался на ПМН-2, но все закончилось переломом.

Такие сапоги достаточно стоимостны, но на предприятии пытались удешевлять пару – удалось спустить цену в 2,5 раза. Чтобы сделать ботинки более доступными и легкими, их постоянно совершенствуют. Такое изделие полезно не только саперам при разминировании, но и, например, электрикам, восстанавливающим поставки света на деоккупированных территориях.

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