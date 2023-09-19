СБУ показала, как топит оккупантов на Херсонщине и испытала новое оружие (видео)

СБУ успешно протестировали на врагах украинскую разработку

Украинские воины точными ударами уничтожили три лодки с оккупантами в Херсонской области. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что россиянам не будет покоя ни на суше, ни в воде.

Видео атаки он опубликовал в своем Telegram-канале. Министр добавил, что боевую миссию выполнили бойцы спецназначения ЦСО "А" СБУ.

На кадрах видно, как украинские воины обнаружили на реке три надводных лодки россиян, которые плыли по-отдельности. При помощи FPV-дронов украинского производства "Буцефал" от компании "Эскадрон", которые для Армии дронов приобрели партнеры, враг был атакован.

Кроме того, во время боевой задачи на оккупантах протестировали украинскую разработку – автономную боевую часть со взрывчаткой. На видео можно увидеть, что испытание прошло успешно — все дроны прилетели точно в цель, а одну из лодок даже завертело на воде от силы взрыва.

"Продолжаем доставать оккупантов как на суше, так и в воде", — резюмировал Михаил Федоров и пообещал сообщить больше подробностей операции позже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ ударили по штабу оккупантов под Херсоном. В результате атаки погибло много офицерского состава россиян.