Ликвидировано много офицеров рф: в сети сообщают об ударе ВСУ по штабу оккупантов под Херсоном

Оккупанты продолжают нести потери

Украинские военные нанесли мощный удар по расположению оккупантов в Херсонской области и предположительно поразили командно-полевой пункт россиян.

Как сообщает telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с южной группировкой сил обороны Украины, прилет произошел в районе Новониколаевки Скадовского района.

По его словам, удар был нанесен по посадке, где отдыхали оккупанты вместе с техникой.

"Глазики сообщают, что начался кипишь и горелую технику начали тащить в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который якобы приближен к российским силовикам, удар пришелся по штабу 7 дивизии ВДВ под Херсоном.

"Предварительно, от прицельного удара по командно-полевому пункту погибло много офицеров, точное число жертв тщательно скрывается. В момент обстрела у десантников проходило ежедневное планирование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию подтвердил председатель организации ветеранов 7 гвардейской дивизии Евгений Ханин.

Как сообщалось ранее, утром 19 сентября в оккупированном Мелитополе прозвучало несколько взрывов. Местные жители информируют о не менее пяти взрывах.