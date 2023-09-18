Удар по российской подлодке в Севастополе: военный историк обратил внимание на любопытный нюанс

Смогут ли россияне вернуть подлодку в строй пока не известно

В среду, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прозвучала серия мощных взрывов, во время которых десантный корабль и подлодка россиян получили серьезные повреждения. При этом есть вероятность, что после попадания в подлодку "Ростов-на-Дону" произошла внутренняя детонация.

К таким выводам пришел военный историк, профессор Андрей Харук, который объяснил свои предположения в своем блоге. Так он обратил внимание на то, что на одном из фото повреждений можно заметить, что края листов металла выгнуты наружу.

По его словам, на первом снимке очевидно заметно попадание ракеты в торпедный отсек в носовой части подлодки. Впрочем, сами торпеды обычно выгружают, когда судно находится в доке, а потому на их детонацию рассчитывать не приходится.

На втором же снимке заметно, что произошла детонация чего-то в центре субмарины.

По словам Харука, корпус этих подлодок состоит из двух слоев — мягкого внешнего и твердого внутреннего. Одним из вариантов может быть то, что ракета вошла в мягкую внешнюю оболочку в носовой части и каким-то образом долетела до центра подлодки, после чего детонировала.

"Более вероятно – дыра образовалась вследствие детонации чего-то внутри субмарины. Между легким и твердым корпусами детонировать нечему – значит, взорвалось что-то внутри твердого корпуса", — написал профессор.

По его предположениям, это могла быть кормовая группа аккумуляторных батарей. Вместе с тем, он отметил, что устранить подобные повреждения в Черном море россияне не смогут, а сама целесообразность ремонта находится под вопросом.

Напомним, в Главном управлении разведки заявили, что в результате атаки по Севастополю был поврежден российский десантный корабль. Также в ведомстве подтвердили повреждение судоремонтного завода на полуострове.