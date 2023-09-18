Удар по російському підводному човну в Севастополі: військовий історик звернув увагу на цікавий нюанс

Чи зможуть росіяни повернути підводний човен до ладу поки не відомо

У середу, 13 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія потужних вибухів, під час яких десантний корабель та підводний човен росіян отримали серйозні пошкодження. При цьому є ймовірність, що після попадання в підводний човен "Ростов-на-Дону" відбулася внутрішня детонація.

Таких висновків дійшов військовий історик, професор Андрій Харук, який пояснив свої припущення у своєму блозі. Так він звернув увагу, що на одному з фото пошкоджень можна помітити, що краї листів металу вигнуті назовні.

За його словами, на першому знімку очевидно помітне влучення ракети в торпедний відсік у носовій частині підводного човна. Втім, самі торпеди зазвичай вивантажують, коли судно перебуває у доці, а тому на їхню детонацію розраховувати не доводиться.

На другому знімку помітно, що відбулася детонація чогось у центрі субмарини.

За словами Харука, корпус цих підводних човнів складається з двох шарів — м’якого зовнішнього та твердого внутрішнього. Одним з варіантів може бути те, що ракета увійшла до м’якої зовнішньої оболонки в носовій частині і якимось чином долетіла до центру підводного човна, після чого детонувала.

"Ймовірніше — дірка утворилася внаслідок детонації чогось усередині субмарини. Між легким і твердим корпусами детонувати нема чого — значить, вибухнуло щось усередині твердого корпусу", — написав професор.

На його думку, це могла бути кормова група акумуляторних батарей. Водночас він зазначив, що усунути подібні пошкодження у Чорному морі росіяни не зможуть, а сама доцільність ремонту під питанням.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявили, що внаслідок атаки по Севастополю було пошкоджено російський десантний корабель. Також у відомстві підтвердили пошкодження судноремонтного заводу на півострові.