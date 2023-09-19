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СБУ показала, як топить окупантів на Херсонщині та випробувала нову зброю (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Усі цілі були успішно знищені Новина оновлена 19 вересня 2023, 22:43
Усі цілі були успішно знищені. Фото Скрін із відео

СБУ успішно протестували на ворогах українську розробку

Українські воїни точними ударами знищили три човни з окупантами на Херсонщині. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що росіянам не буде спокою ні на суші, ні у воді.

Відео атаки він опублікував у своєму Telegram-каналі. Міністр додав, що бойову місію виконали бійці спецпризначення ЦСО "А" СБУ.

На кадрах видно, як українські воїни виявили на річці три надводні човни росіян, які пливли окремо. За допомогою FPV-дронів українського виробництва "Буцефал" від компанії "Ескадрон", які для Армії дронів придбали партнери, ворог був атакований.

Крім того, під час бойового завдання на окупантах протестували українську розробку – автономну бойову частину із вибухівкою. На відео можна побачити, що випробування пройшло успішно — всі дрони прилетіли точно в ціль, а один із човнів навіть закрутився на воді від сили вибуху.

"Продовжуємо діставати окупантів як на суші, так і у воді", — резюмував Михайло Федоров і пообіцяв повідомити більше подробиць операції пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ вдарили по штабу окупантів під Херсоном. Внаслідок атаки загинуло багато офіцерського складу росіян.

Теги:
#СБУ #БПЛА #Катери #Окупанти #Михайло Федоров