Ліквідовано багато офіцерів рф: у мережі повідомляють про удар ЗСУ по штабу окупантів під Херсоном

Окупанти продовжують зазнавати втрат

Українські військові завдали потужного удару по розташуванню окупантів у Херсонській області і імовірно вразили командно-польовий пункт росіян.

Як повідомляє telegram-канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов’язаний із південним угрупуванням сил оборони України, приліт стався в районі Новомиколаївки Скадовського району.

За його словами, удару було завдано по посадці, де відпочивали окупанти разом з технікою.

"Оченьки повідомляють, що почався кипиш і горілу техніку почали тягнути у невідомому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Водночас як повідомляє telegram-канал ВЧК-ОГПУ, який нібито наближений до російських силовиків, удар припав по штабу 7 дивізії ВДВ під Херсоном.

"Попередньо, від прицільного удару по командно-польовому пункту загинуло багато офіцерів, точна кількість жертв ретельно приховується. У момент обстрілу у десантників відбувалося щоденне планування", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю інформацію підтвердив голова організації ветеранів 7-ї гвардійської дивізії Євген Ханін.

Як повідомлялося раніше, вранці 19 вересня в окупованому Мелітополі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі інформують про щонайменше п’ять вибухів.