Военный эвакуатор и миносборщик: как "Зубр" помогает ВСУ (видео)

БРЕМ Wisent 1 MC помогает прорывать линии защиты окупантов на фронте

Украинские военные на фронте используют не только вооружение западных стран, но и ремонтно-эвакуационные машины, в частности, БРЕМ Wisent 1 MC. Эта машина особенная не только тем, что собирает разные мины, снаряды, боеприпасы, не разорвавшиеся в ходе боевых действий. Она действует как многофункциональная платформа, на которую можно установить дополнительное оборудование, чтобы она выполняла совсем другие функции.

Название машины переводится с нидерландского как "Зубр" и это очень соответствует размерам этого агрегата. Максимальный вес в боевом положении достигает 47 тонн, а длиной "Зубр" более 8 м.

Характеристики БРЕМ Wisent 1 MC

Экипаж – 3 человека.

Мощность двигателя – 960 л.с.

Вооружение – дистанционно управляемая установка с 12,7-мм пулеметом.

Максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч.

Запас хода по шоссе – 600 км.

Может тянуть 30 тонн.

Грузоподъемность главной лебедки 35 тонн, длина троса – 90 м.

Имеет достаточно хорошее бронирование от выстрелов из стрелкового оружия, мин, гранатометов.

Главная задача БРЕМ Wisent 1 MC – пробить проход в минном поле, обозначив его пределы для того, чтобы могла пройти пехота. Ширина прохода 2,5 – 2,6 метра. Есть данные о применении БРЭМ Wisent 1 MC при преодолении линий обороны оккупантов.

Однако Wisent 1 в базовой роли может не просто вытащить застрявшую в болоте или опрокинутую боевую машину с поля боя и довезти ее до мастерской. Благодаря "Зубру" можно сделать быстрый ремонт прямо на поле боя, ведь экипаж действует под бронезащитой. Даже если требуется ремонт силовых агрегатов боевого танка БРЕМ Wisent 1 MC может справиться с ней. Она имеет кран, который может приподнять переднюю или заднюю часть бронетехники, чтобы обеспечить доступ для ремонтников.

Характеристики БРЕМ Wisent 1 MC

Кроме крана и лебедки, БРЕМ Wisent 1 MC имеет стрелу экскаватора, бульдозерный вал спереди, специальную грузовую платформу, а также может быть оборудована специальной системой для преодоления водных помех глубиной до 2 м. Таких машин Украине передали по меньшей мере четыре, речь шла о передаче еще двух.

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