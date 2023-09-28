Украинские военные модернизируют Leopard 2A6: чего не хватало в танке (видео)

Leopard 2A6 активно применяют на фронте, в частности, на Запорожском направлении.

Война в Украине вносит свои коррективы и модернизацию и в западную технику. Так экипаж танка Leopard 2A6 в полевых условиях произвел изменения этой достаточно современной бронемашины. Речь идет об оборудовании танка видеокамерами.

Изображение выводится на монитор механика-водителя и требуется для лучшего маневрирования машины. Устанавливаются они сзади и спереди танка. Такие камеры снимают только днем. И это становится еще одним препятствием для мехвода, ведь он единственный у кого нет устройства ночного видения и тепловизора, которые есть у командира машины и наводчика. Что касается модернизации предыдущих видов танков Leopard 2A4, то им обычно усиливают броню уступающей версии 2A6.

Характеристики Leopard 2A6

Экипаж четыре человека.

Вооружение 20-миллиметровая гладкоствольная пушка Rh120 (Rheinmetall) или удлиненная пушка Rh l 120/L55 с длиной ствола 55 калибров.

Подкалиберный снаряд пушки Rh120 может поразить броню толщиной 350 мм на дистанции до 2000 метров.

Система управления огнем EMES 15 (обработка данных для выстрела – 4 секунды) или EMES 18 (танк Leopard 2А6 может поразить движущуюся цель из первого выстрела во время движения).

Вспомогательное вооружение – пулеметы MG3 7,62 мм, один из которых спарен с главным оружием танка, а второй установлен на люке и может работать как зенитка.

Характеристики Leopard 2A6

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получает танки Abrams — это тяжелая машина с хорошим бронированием и бронебойностью. ВСУ уже получили их, но не применяют на поле боя. Их применят в нужных условиях.