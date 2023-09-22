На днях Украина получит Abrams: что могут эти танки

Abrams ремонтировали и приводили в порядок уже в Европе, после этого — будут транспортировать в Украину

Украина должна получить танки Abrams M1A1 уже в ближайшие недели. Эта модель была выбрана для ускорения процесса передачи. В целом Украина должна получить 31 такой танк.

Профильное издание defence-ua отмечает, что в случае с Abrams говорить о поставках "старшей модели" нельзя, ведь танки передают не по программе изъятия из складов. Окончательная версия и характеристики танков неизвестны, они перед поставками в Украину проходили существенный процесс переработки.

Характеристики Abrams M1A1:

Экипаж — 4 человека,

Вес — 57 тонн,

Главное вооружение — 120 мм гладкоствольная пушка М256,

Второстепенное вооружение:

1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB,

2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный),

Операционная дальность 410 км,

Скорость:

по шоссе — 67,6 км/ч

по бездорожью — 48,3 км/ч.

По сравнению с танками, уже используемыми в ВСУ, Abrams имеет преимущественно лучшее бронирование и бронебойность. Пушка Abrams использует снаряды, которые разрабатывались для того, чтобы пробивать танки СССР и поссии, в том числе современные российские Т-80 и Т-90. Это именно те снаряды с обедненным ураном, которые вызвали такой всплеск пропаганды в рф после сообщений о передаче их Украине.

В отличие от снарядов из вольфрама они более плотные и мощные. К недостаткам Abrams относят большие расходы топлива, соответственно потребность в логистике и большую массу.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском танке "Оплот", который считается более новым в ВСУ. Он действительно мощный, но эксперты не уверены, что именно он составит основу бронированного украинского кулака после победы.