Танки Abrams скоро будут на фронте: заявление Пентагона

Количество первой партии ранее называли в СМИ

В Министерстве обороны США официально подтвердили, что американские танки Abrams уже скоро прибудут в Украину. При этом точное количество доставленных боевых машин не уточняется.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время очередной встречи союзников в формате "Рамштайн". По его словам, он рад это сообщить.

"Танки M1 Abrams будут доставлены в Украину скоро", — сказал Остин.

Стоит отметить, как ранее писали западные СМИ, первая партия Abrams для Украины будет состоять из десяти танков. До этого глава отдела закупок сухопутных войск Даг Буш информировал, что всего нашей стране дадут 31 такую машину. С ними в комплекте будет также находится и все необходимое: боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. По словам чиновника, это не просто танки, это "полный пакет, который идет с ним".

Напомним, ради ускорения поставок США решили передать Украине не новую версию Abrams M1A2, а более старую – M1A1 Abrams. Спикер Пентагона Пат Райдер тогда пояснил, что передача танков варианта M1A1 позволит значительно ускорить темпы поставок и если для более новой версии на это ушел бы год или два, то более старая версия может поступить на вооружение ВСУ уже к осени 2023 года.