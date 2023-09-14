Укр

Украинская броня: что может танк "Оплот" и есть ли у него недостатки (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Танк "Оплот" Новость обновлена 14 сентября 2023, 08:32
Танк "Оплот". Фото mil.in.ua

Танк стреляет на 5000 метров

Украинским военным нужен мощный танковый бронированный кулак для того, чтобы преодолевать оборону россиян, которую они возвели на оккупированных территориях. Среди образцов иностранного производства и остатков советского прошлого, в армии есть и украинские модели, в частности "Оплот". Это основной украинский танк, разработкой которого занимались в Харькове. Он может поражать не только наземные, но и надводные цели во время встречного огня врага.

Танк был принят на вооружение ВСУ в 2009 году. Ему нестрашны ни высокая температура, ни погода, ни дорожные условия. Температура, по которой он работает от -40 до +55°С, а высота работы до 3000 м над уровнем моря. Точное количество танков "Оплот" в украинской армии неизвестно. Они также экспортировались в Таиланд.

Характеристики танка "Оплот":

  • Дальность стрельбы — 5 км,
  • Вооружение — 125 мм КБА-З (гладкоствольная)
  • противотанковая управляемая ракета "Комбат"
  • 12,7-мм НСВТ зенитный пулемет
  • 1×7,62-мм танковый пулемет
  • дизельный двигатель 6ТД-2 1200 л.с.
  • Операционная дальность — 450 км.
  • с дополнительными баками — 500 км
  • Скорость — 70 км/ч.

Из открытых источников известно, что такие танки закажет Минобороны для ВСУ. Об этом бывший глава Минобороны Алексей Резников сообщил в мае 2023 года. В целом украинский танковый потенциал пока очень пестрый. В армии более 30 типов танков и модернизаций без учета специфических версий. Может стать еще больше. Вопрос, подходит ли такое разнообразие для формирования танковой армии уже после победы, остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт сомневается в этом. Он считает, что современный украинский танк "Оплот" не может стать основной тяжелой боевой машиной армии Украины в будущем из-за того, что он будет слишком устаревшим. Среди слабостей, которые помешают "Оплоту", Александр Коваленко называет двигатель.

Теги:
#Оружие #Танк #Танк Оплот #ВСУ