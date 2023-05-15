Нужны ли ВСУ танки "Оплот": эксперт удивил заявлением

Лучшие украинские танки уже устарели для современного поля боя, но можно сделать еще лучше

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о желании МО заказать для ВСУ танки Т-84 "Оплот" вызвало неожиданную реакцию одного из экспертов, который посчитал, что эта техника уже устарела для современной войны.

Об этом военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, Т-84 является лучшей глубокой модернизацией советской концепции танков, но его появление уже устарело. Например, для своего времени, конец 1990-х начало 2000-х "Оплот" в себя впитал весь тот максимум модернизации и развития проекта, который только можно было впитать, исходя из имевшихся технологий.

Но, как считает Александр Коваленко, сегодня он значительно отстает, например, по двигателю.

"Оплот" использует шестицилиндровые дизельные 6ТД-2Е на 1200 л.с., из которых выжали всё возможное. Заменить их можно двигателями 6ТД-3 мощностью в 1400 л.с., что значительно повышает мобильность танка, но при этом возрастают потребности в топливе, то есть, снижается запас хода бронемашины. Возрастает генерация тепла и возникает необходимость установки новых, бо́льших радиаторов и очистителей воздуха.

"То есть, любое улучшение "Оплота" в его нынешней концепции — это улучшение ради компенсации последствий этого улучшения. А без необходимых улучшений он упирается в концептуальную отсталость от современных вызовов. Именно современных", — подчеркивает Александр Коваленко.

По мнению эксперта, лучшим решением было бы использование современного опыта и доступа Украины к западным технологиям и открытой кооперации с западными производителями для создания новой или почти новой, но кардинально обновлённой платформы. В числе последней эксперт назвал позабытый, но актуальный проект "Нота".

"Объект 477А1", или "Нота", для своего времени был революционным настолько, что реализовать его в СССР просто не было возможности. И сейчас, с имеющимися возможностями, следует уделять вниманию созданию нового и революционного, с перспективой в будущее. Зачем тратить и без того ограниченные ресурсы на то, что не будет иметь перспективы не то, что через 5-10 лет, но и сейчас смотрится как пережиток прошлого без будущего?", — подчеркивает Александр Коваленко.

Отметим, что "Объект 477" это проект перспективного танка с наружным расположением 152 мм пушки, а сам экипаж должен был располагаться вне башни, что усиливало мощь техники и безопасность людей в танке. Уже после распада СССР Украина работала над собственным вариантом проекта под названием "Нота", но работы были в конце концов свернуты.

А тем временем Франция продолжит насыщать ВСУ собственной танковой техникой.