Укр

Нужны ли ВСУ танки "Оплот": эксперт удивил заявлением

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
598
Танк Оплот
Танк Оплот. Фото Открытые источники

Лучшие украинские танки уже устарели для современного поля боя, но можно сделать еще лучше

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о желании МО заказать для ВСУ танки Т-84 "Оплот" вызвало неожиданную реакцию одного из экспертов, который посчитал, что эта техника уже устарела для современной войны.

Об этом военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, Т-84 является лучшей глубокой модернизацией советской концепции танков, но его появление уже устарело. Например, для своего времени, конец 1990-х начало 2000-х "Оплот" в себя впитал весь тот максимум модернизации и развития проекта, который только можно было впитать, исходя из имевшихся технологий.

Но, как считает Александр Коваленко, сегодня он значительно отстает, например, по двигателю.

"Оплот" использует шестицилиндровые дизельные 6ТД-2Е на 1200 л.с., из которых выжали всё возможное. Заменить их можно двигателями 6ТД-3 мощностью в 1400 л.с., что значительно повышает мобильность танка, но при этом возрастают потребности в топливе, то есть, снижается запас хода бронемашины. Возрастает генерация тепла и возникает необходимость установки новых, бо́льших радиаторов и очистителей воздуха.

"То есть, любое улучшение "Оплота" в его нынешней концепции — это улучшение ради компенсации последствий этого улучшения. А без необходимых улучшений он упирается в концептуальную отсталость от современных вызовов. Именно современных", — подчеркивает Александр Коваленко.

По мнению эксперта, лучшим решением было бы использование современного опыта и доступа Украины к западным технологиям и открытой кооперации с западными производителями для создания новой или почти новой, но кардинально обновлённой платформы. В числе последней эксперт назвал позабытый, но актуальный проект "Нота".

"Объект 477А1", или "Нота", для своего времени был революционным настолько, что реализовать его в СССР просто не было возможности. И сейчас, с имеющимися возможностями, следует уделять вниманию созданию нового и революционного, с перспективой в будущее. Зачем тратить и без того ограниченные ресурсы на то, что не будет иметь перспективы не то, что через 5-10 лет, но и сейчас смотрится как пережиток прошлого без будущего?", — подчеркивает Александр Коваленко.

Отметим, что "Объект 477" это проект перспективного танка с наружным расположением 152 мм пушки, а сам экипаж должен был располагаться вне башни, что усиливало мощь техники и безопасность людей в танке. Уже после распада СССР Украина работала над собственным вариантом проекта под названием "Нота", но работы были в конце концов свернуты.

А тем временем Франция продолжит насыщать ВСУ собственной танковой техникой.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Танк Оплот #Александр Коваленко