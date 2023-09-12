Leopard 2A6 против россиян: почему западные танки побеждают в дуэлях

Украинский танк обратил в бегство два вражеских

Пока ВСУ ожидают поставки американских танков Abrams, полученные ранее германские Leopard 2A6 бьют оккупантов в танковых дуэлях. Причем происходит это в схватке одного "Леопарда" против двух российских танков.

Видео этого поединка появилось недавно на Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина. Причем этот бой произошел еще летом, в ходе начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивления" Александр Коваленко отметил, что данный вид боя крайне редок, поскольку танки предназначены не для дуэлей друг с другом, а для огневой поддержки пехоты или в качестве мобильной артиллерии.

Как считает эксперт, скорее всего Leopard 2A6 противостоял российским танкам Т-72Б3 либо Т-80БВМ, один из которых смог поразить с расстояния в 1,5 км. Это говорит о том, что Leopard 2 "видит" лучше противника, его СУО и пушка надёжнее и точнее, и украинский экипаж — умело этим пользуется.

В свою очередь российские танки продемонстрировали, что:

на таких дистанциях у Т-72/Т-80 вероятность точного поражения, без пристрелки, крайне мала;

даже в случае попадания, пробитие брони Leopard 2 сведено к минимуму.

В результате, после первого попадания по российскому танку, экипажи обеих бронемашин принимают решение ретироваться, что вполне разумно, подчеркивает эксперт.

Также Александр Коваленко подчеркивает, что стрельбу по российскому танку экипаж "Леопарда-2" вел осколочно-фугасным снарядом, что и позволило российскому танку покинуть поле боя, а не остаться на нем. Но даже это привело к повреждению вражеской техники.

Ранее "Телеграф" прогнозировал, почему танки НАТО смогут выходить победителями из боев с техникой оккупантов. При этом, как считает эксперт Иван Киричевский, возможностей компенсировать свои потери в танках у оккупантов остается все меньше.