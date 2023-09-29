ВСУ используют пушки М-46 от Финляндии: чем полезны эти агрегаты (видео)
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Точное количество орудий М-46 на вооружении ВСУ неизвестно
Украинские военные получают от западных союзников не только современное вооружение местного производства, но и другие образцы. Так, против оккупантов используют 130 мм пушку "130 К 54", именно под таким определением она была зарегистрирована в финской армии. В целом это советская М-46, полевая пушка, которую Финляндия приобрела у Советского Союза и бывшей Восточной Германии.
Видео использования пушки опубликовали аналитики Ukraine Weapons Tracker. Последние пушки такого типа были на вооружении в Финляндии в 2019 году. В Украине такие пушки раньше засветились при обороне Соледара.
Пушка начала выпускаться в СССР в 50-х годах. Полевая пушка 130-мм М-46 может использовать старые снаряды, а также изготовленные недавно, они поступают от союзников.
Характеристики М-46:
- Прицепная пушка.
- Может стрелять осколочно-фугасными, управляемыми, бронебойными, химическими, осветительными, активно-реактивными боеприпасами.
- Снаряды производит Израиль, Китай, Иран.
- Кроме Финляндии, Украине их передавали из Хорватии.
- Применяется для борьбы с артиллерией, минометами, бронетехникой врага, против солдат и оборонительных сооружений с земли.
- Максимальная дальность стрельбы:
- осколочно-фугасными снарядами – более 27 км,
- активно-реактивными – 37 километров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожилые образцы техники западного производства используются в ВСУ на уровне с современными, ведь ничем им не уступают. В частности это крупнокалиберный пулемет М2 Browning.