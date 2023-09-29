ВСУ используют пушки М-46 от Финляндии: чем полезны эти агрегаты (видео)

Точное количество орудий М-46 на вооружении ВСУ неизвестно

Украинские военные получают от западных союзников не только современное вооружение местного производства, но и другие образцы. Так, против оккупантов используют 130 мм пушку "130 К 54", именно под таким определением она была зарегистрирована в финской армии. В целом это советская М-46, полевая пушка, которую Финляндия приобрела у Советского Союза и бывшей Восточной Германии.

Видео использования пушки опубликовали аналитики Ukraine Weapons Tracker. Последние пушки такого типа были на вооружении в Финляндии в 2019 году. В Украине такие пушки раньше засветились при обороне Соледара.

Пушка начала выпускаться в СССР в 50-х годах. Полевая пушка 130-мм М-46 может использовать старые снаряды, а также изготовленные недавно, они поступают от союзников.

Характеристики М-46:

Прицепная пушка.

Может стрелять осколочно-фугасными, управляемыми, бронебойными, химическими, осветительными, активно-реактивными боеприпасами.

Снаряды производит Израиль, Китай, Иран.

Кроме Финляндии, Украине их передавали из Хорватии.

Применяется для борьбы с артиллерией, минометами, бронетехникой врага, против солдат и оборонительных сооружений с земли.

Максимальная дальность стрельбы:

осколочно-фугасными снарядами – более 27 км,

активно-реактивными – 37 километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожилые образцы техники западного производства используются в ВСУ на уровне с современными, ведь ничем им не уступают. В частности это крупнокалиберный пулемет М2 Browning.