Устанавливали и на истребители, и на танки: как пулемет Browning проявляет себя в ВСУ

С момента начала использования в армии США в 1933 году пулемет пережил только одну существенную модернизацию и все еще остается грозным оружием

Украинские военные на фронте используют немало западного вооружения, в том числе и стрелкового. Среди образцов – пулемет Browning M2. Он отличился во многих войнах, в частности, во Второй мировой. Его можно устанавливать на истребитель, бронированную технику и использовать в качестве переносного.

Калибр Browning M2 — 12,7 мм. Демонстрирует эффективность против пехоты, транспорта без брони, легкой брони, лодок и даже может сбивать самолеты на низкой высоте. Стрелять прицельно может на расстояние в 2 км.

Точность оружия, созданного сто лет назад, оценили в ВСУ. Отметим, что модернизировали Browning M2 в 2010 году, добавив пламегаситель, предохранитель и немного изменив ствол для его более легкой замены.

Вес самого крупнокалиберного пулемета — 38 кг. С треногой – почти 60. Имеет несколько модификаций – от их типа зависит скорострельность.

Характеристики Browning M2

Отметим, что украинские военные не только используют пулемет как отдельную боевую единицу, но и в качестве боевого модуля. В частности, Browning M2 устанавливали на британский БТР FV103 Spartan.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании в Украине пулемета Калашникова. Однако с определенной особенностью. Чтобы уберечь пулеметчика от вражеских выстрелов, используется турель для дистанционного управления огнем. Благодаря камерам и тепловизорам оператор пулемета может находиться в окопе, а расстояние от оружия ограничено длиной провода. Устанавливают его также и на боевых роботов, являющихся подвижным аналогом турели.