Автомат, пулемет и снайперка в одном флаконе: чем еще интересна ВСУ польская винтовка

Польская винтовка очень универсальна

С мая 2022 года у украинских военных появились как минимум 10 тысяч штурмовых винтовок Grot, которыми вооружают десантно-штурмовые войска и спецподразделения ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал "СтратКом ЗСУ", данная винтовка является модульной и может подстраиваться в зависимости от назначения и боевых задач.

Например, с укороченным стволом и прикладом Grot может выполнять функции карабина для ближнего боя, с удлиненным стволом – функции "снайперской" винтовки на дальности до 600 метров, а с утолщенным стволом – выступать ручным пулеметом для отделения. Также можно ставить подствольный гранатомет, что превращает Grot в мощную штурмовую винтовку.

В базовом варианте Grot — это автоматическая штурмовая винтовка весом 3,8 кг (без патронов), со стволом длиной 406 мм, эффективная на дистанции огня до 500 метров, калибра 5,56 мм НАТО, емкостью магазина от 30 патронов и скорострельностью в 700-900 выстрелов в минуту.

Сама винтовка является недавним изобретением – ее производство было начато в 2017 году, изначально ею хотели вооружить войска территориальной обороны, но летом 2022 года Grot захотели польские пограничники. Не исключено, что на решение оснастить новой винтовкой Пограничную службу Республики Польша повлиял успешный опыт их эксплуатации ВСУ.

Тем временем распиаренная российская "новинка" в виде АК-12 выявила во время вторжения в Украину массу недостатков, вплоть до обыкновенного брака.