Немецкое качество против российской "новинки": какое стрелковое оружие НАТО бьет оккупантов

В противоборстве штурмовых винтовок НАТОвские образцы также часто оказываются лучше российских

Основным оружием при отражении российской агрессии в Украине стала артиллерия, что показали бои Бахмут Донецкой области. Однако в ходе траншейной борьбы стало ясно, что очень важно и обычное стрелковое оружие. И тут выяснилось, что российские новинки на базе даже хваленого автомата Калашникова, оказываются не лучше образцов НАТО, которыми в том числе воюют ВСУ.

Так, Telegram-канал "СтратКом ЗСУ" разместил видеосюжет с описанием штурмовой винтовки производства ФРГ HK416 (Хеклер и Кох-416) под патрон 5,56 мм.

Этот автомат является одной и самых новых моделей – производство началось в 2005 году, правда, его основой является винтовка AR-15 выпускаемая с 1963 года, ставшая основой для легендарной винтовки М-16.

Ее противником в рядах оккупантов часто выступает продолжение линейки автоматов Калашникова — АК12, который производится с 2018 года.

Тактико-технические характеристики HK416 и АК12 могут сильно различаться, поскольку немецкая винтовка является модульной, то есть, ее можно собирать под конкретную задачу, например, с более коротким стволом и прикладом. Короткий ствол означает меньшую дальность прицельной стрельбы – максимум до 600 метров при 1000 – у АК12.

Впрочем, скажем в городских боях дальность в 1000 метров не так уж важна, хватит и дистанции в 200-300 метров, а зачастую и гораздо меньше. И в этой ситуации "немец" удобнее "калаша", благодаря меньшим габаритам и весу, например, карабин на базе HK416 весит всего около 3 кг против 3,5 кг у АК12.

Из минусов АК12 отмечают диоптрический прицел с маленьким отверстием: он быстро забивается пылью или водой во время дождя, что снижает точность, если не прочистить его перед самым открытием огня.

То есть, преимущество в прицельной дальности на деле весьма условное, тем более что кучность (точность стрельбы) немецкой винтовки позволяет использовать ее в качестве марксманской винтовки (т.е., снайперской винтовки на дальности до 500 метров).

Также HK416 гораздо надежнее – его ствол выдерживает до 20 тысяч выстрелов без замены, в то время как на качество исполнения российского автомата в 2022-м году посыпалась масса жалоб.

Впрочем, есть у HK416 и "недостаток" – высокая скорострельность до 850 выстрелов в минуту (700 у АК12). Правда этот "минус" тоже является условным, ведь очередями опытные бойцы стараются не стрелять, так как это снижает точность. Исключением может быть разве что ближний бой.

Ранее "Телеграф" писал, как изменился рынок оружия в Украине, так что винтовки НАТО для гражданского рынка стали популярны и у бойцов ВСУ на передовой.