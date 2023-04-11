АК-12 vs М-4: почему новейший российский автомат проигрывает американскому "старичку"

Будучи в несколько раз старше АК-12 американский М-4 не уступает ему

Сегодняшняя война — это не только противостояние ракет, авиации и старой техники, но и борьба за первенство в стрелковым оружии, которыммассово вооружена пехота по обе стороны фронта. И хотя формально автоматы оккупантов новее, они, согласно выводам экспертов, уступают стрелковому оружию стандарта НАТО, которым вооружаются некоторые части ВСУ.

Как правило, сравнивают новейший российский автомат АК-12, а по факту — очередную модернизацию АК-74, и американский карабин М-4.

Их "лобовое" формальное сравнение показывает примерный паритет, или даже некоторое преимущество российского образца:

прицельная дальность – 800 метров у М-4 и 1000 метров у АК-12;

вес – 3,4 кг у М-4 и 3,5-3,5 кг у АК-12;

возраст – М-4 поступил в войска США еще в 1994 году, а АК-12 в 2018-м;

темп стрельбы и начальная скорость пули – порядка 700 выстрелов в минуту и 900 м/с у обоих образцов.

Но это лишь формальные ТТХ. На деле же после того, как принятый в 2018-м году на вооружении армии оккупантов автомат начал поступать в войска в массовых количествах, в 2022-м году на него тут же начались жалобы. Как оказалось, разрекламированный очередной "аналоговнет" подвергся жесткой критике в рядах вс рф за:

безопасность (а точнее ее отсутствие) — при стрельбе в автоматическом режиме после снятия пальца со спускового крючка АК-12 успевает сделать еще несколько выстрелов, что также ведет к бесполезному расходу боеприпасов;

неудобство — из-за системы фиксатора магазина и отсутствия затворной задержки, можно прямо во время боя уронить магазин, что приводит к увеличению времени перезарядки;

неудобную разборку автомата – теперь применять специальный инструмент для выбивания некоторых деталей приходится гораздо чаще, а несъёмная газовая трубка мешает лёгкой и быстрой очистке оружия от порохового нагара;

некачественную работу – отмечают низкое качество пластиковых деталей;

плохую систему прицеливания — хотя прицельная дальность АК-12 формально на 200 метров дальше М-4, на деле диоптрический прицел АК с маленьким отверстием быстро забивается пылью или водой во время дождя, что снижает его точность если не прочистить его перед самым выстрелом.

Трещина на ствольной коробке АК-12, качество поражает

Кроме того, как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, АК-12 получились хрупкими, имеют массу поломок в ходе эксплуатации, а запчастей к ним часто не хватает.

При этом американская штурмовая винтовка М-4 активно используется некоторыми частями ВСУ, прежде всего спецназом и десантно-штурмовыми подразделениями. Хотя формально она имеет меньшую прицельную дальность стрельбы – 800 метров против 1000 у АК-12, это объясняется тем, что М-4 является карабином, то есть имеет укороченный ствол, что снижает дальность стрельбы.

Карабин М-4

Но за счет короткого ствола и телескопического приклада, подстраиваемого под бойца индивидуально, он куда удобнее АК-12. И хотя М-4 сделан на базе винтовки М-16, заслужившей в свое время славу "капризного" оружия, сделан очень качественно.

Наконец, как подчеркнул эксперт по оружию Юрий Повх для Військового телебачення України, М-4 с коллиматорным прицелом на голову превосходит все модификации АК-74 в плане точности и удобства.

Но бывает и так, что автомат не только убивает врагов, но и в прямом смысле слова прикрывает своего владельца, принимая на себя осколки.