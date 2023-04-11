АК-12 vs М-4: почему новейший российский автомат проигрывает американскому "старичку"
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Будучи в несколько раз старше АК-12 американский М-4 не уступает ему
Сегодняшняя война — это не только противостояние ракет, авиации и старой техники, но и борьба за первенство в стрелковым оружии, которыммассово вооружена пехота по обе стороны фронта. И хотя формально автоматы оккупантов новее, они, согласно выводам экспертов, уступают стрелковому оружию стандарта НАТО, которым вооружаются некоторые части ВСУ.
Как правило, сравнивают новейший российский автомат АК-12, а по факту — очередную модернизацию АК-74, и американский карабин М-4.
Их "лобовое" формальное сравнение показывает примерный паритет, или даже некоторое преимущество российского образца:
- прицельная дальность – 800 метров у М-4 и 1000 метров у АК-12;
- вес – 3,4 кг у М-4 и 3,5-3,5 кг у АК-12;
- возраст – М-4 поступил в войска США еще в 1994 году, а АК-12 в 2018-м;
- темп стрельбы и начальная скорость пули – порядка 700 выстрелов в минуту и 900 м/с у обоих образцов.
Но это лишь формальные ТТХ. На деле же после того, как принятый в 2018-м году на вооружении армии оккупантов автомат начал поступать в войска в массовых количествах, в 2022-м году на него тут же начались жалобы. Как оказалось, разрекламированный очередной "аналоговнет" подвергся жесткой критике в рядах вс рф за:
- безопасность (а точнее ее отсутствие) — при стрельбе в автоматическом режиме после снятия пальца со спускового крючка АК-12 успевает сделать еще несколько выстрелов, что также ведет к бесполезному расходу боеприпасов;
- неудобство — из-за системы фиксатора магазина и отсутствия затворной задержки, можно прямо во время боя уронить магазин, что приводит к увеличению времени перезарядки;
- неудобную разборку автомата – теперь применять специальный инструмент для выбивания некоторых деталей приходится гораздо чаще, а несъёмная газовая трубка мешает лёгкой и быстрой очистке оружия от порохового нагара;
- некачественную работу – отмечают низкое качество пластиковых деталей;
- плохую систему прицеливания — хотя прицельная дальность АК-12 формально на 200 метров дальше М-4, на деле диоптрический прицел АК с маленьким отверстием быстро забивается пылью или водой во время дождя, что снижает его точность если не прочистить его перед самым выстрелом.
Кроме того, как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, АК-12 получились хрупкими, имеют массу поломок в ходе эксплуатации, а запчастей к ним часто не хватает.
При этом американская штурмовая винтовка М-4 активно используется некоторыми частями ВСУ, прежде всего спецназом и десантно-штурмовыми подразделениями. Хотя формально она имеет меньшую прицельную дальность стрельбы – 800 метров против 1000 у АК-12, это объясняется тем, что М-4 является карабином, то есть имеет укороченный ствол, что снижает дальность стрельбы.
Но за счет короткого ствола и телескопического приклада, подстраиваемого под бойца индивидуально, он куда удобнее АК-12. И хотя М-4 сделан на базе винтовки М-16, заслужившей в свое время славу "капризного" оружия, сделан очень качественно.
Наконец, как подчеркнул эксперт по оружию Юрий Повх для Військового телебачення України, М-4 с коллиматорным прицелом на голову превосходит все модификации АК-74 в плане точности и удобства.
Но бывает и так, что автомат не только убивает врагов, но и в прямом смысле слова прикрывает своего владельца, принимая на себя осколки.