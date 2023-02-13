Верный автомат уберег от смерти: украинский воин рассказал удивительную историю (видео)

Украинцы уверены, что Ангел-хранитель оберегает защитников в такой способ

Украинский воин выжил в бою благодаря своему автомату, который его прикрыл. Оружие получило "ранение не совместимое с жизнью", но спасло украинского бойца.

Видео с этой историей поделился на своем канале Богдан Осадчий. В комментариях украинцы умилились с того, как военнослужащий переживает за пострадавшее оружие.

На кадрах двое украинских бойцов делятся впечатлениями после пережитого вражеского обстрела. По словам одного из них, россияне из минометов обстреляли их позиции очень мощно. Один из защитников показал свой автомат, который спас его от ранения. По его словам, осколок от 120-го миномета попал в автомат, который боец "очень любил". Воин расстроился из-за того, что оружие нельзя восстановить.

"Спасительный выстрел. Я его любил сильно. Я бы просто крышку поменял, но видишь, еще и затворную раму повредило…Зато сами целые, прикрыл меня", — рассказывает воин на видео.

Украинцев восхитило и растрогало такое отношение воинов к своему оружию. Украинский военный больше переживал не за свою жизнь, а за пострадавший автомат.

Какие вы классные, красивые, с любовью к своему оружию и стране. Пусть Ангел всегда держит вас под своим крылом, вы лучшие. Только живите!!!!!!! Береги вас Боже!!! Родные, благодарим вас, упаси вас Боже, пусть вместо пуль над вами Ангелы летают. Жаль, но вы целые! Берегите себя! Мы очень этого все хотим. Это Господь хранит вас — наши защитники!!!! Божьей опеки вам, возвращайтесь домой живые, здоровые, с победой!!!!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский воин во время танкового боя ликвидировал захватчикам и тем самым спас жизни своих побратимов.