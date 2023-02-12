Расстрелял оккупантов и спас жизни побратимов: военный рассказал историю одного сложного танкового боя

Мужчина получил звание Героя Украины

С началом полномасштабной войны в Украине многие мужчины оставили свою привычную жизнь и отправились защищать Родину от российских захватчиков. "Телеграф" расскажет историю одного из храбрых воинов, Героя Украины Игоря Левченко, который во время танкового боя ликвидировал захватчикам и тем самым спас жизни своих побратимов.

Командир танка, младший сержант Игорь Левченко родился на Полтавщине. До того как взял в руки оружие, работал на одном из частных предприятий Ромодановской поселковой территориальной общины. После российского вторжения принял решение защищать свою страну и отправился в ТЦК. Так, с начала марта мужчина обороняет Украину. Об этом пишет издание АрмияInform.

"В свое время я проходил срочную службу в отдельном разведывательном батальоне, но с бронетехникой ни разу не сталкивался, поэтому пришлось новую специальность овладевать нулем. В этом мне помог мой командир роты. Моя звезда Героя это тоже его заслуга. В тот день мы работали несколькими парами танков, прикрывая пехоту. Мы выдвигались вперед, производили несколько выстрелов по вражеским укреплениям и бронетехнике и откатывались назад. Во время четвертого выдвижения в машину командира роты попал вражеский ПТРК. Я увидел, как командирский танк остановился, экипаж выскочил. Бой продолжался. Внезапно в переднюю часть правой гусеницы моей машины прилетела граната из вражеского РПГ и частично повредила ее. Кроме того, исчезла внутренняя связь с механиком-водителем и танк остановился. Я засек, откуда был выстрел, и дал команду наводчику ударить туда из пушки", — рассказал Левченко.

По его словам, события происходили довольно быстро. На тот момент он осознавал, что если экипаж останется на месте, ему не выжить. Потому практически без всяких раздумий Левченко открыл свой люк и вылез на броню, чтобы осмотреть повреждения, добраться до механика и отдать приказ на уход.

"Когда я начал стучать по люку механика автоматом, чтобы он его открыл, в правый борт моего танка попало еще три РПГ. К счастью, они не нанесли серьезного ущерба, а только прожгли катки. Тогда я поднял автомат и расстрелял вражеских гранатометчиков прямо из брони танка. Я выпустил три магазина и больше выстрелов из РПГ не было. Мы сумели выйти из боя живыми и сохранили машину", — вспоминает военный.

События того дня и тот самый тяжелый бой прокомментировал также командир танковой роты старший лейтенант Сергей Дзюба, руководивший действиями танкистов по поддержке пехоты.

"Это было 5 июня 2022 года под Гусаровкой Харьковской области. Наша задача была занять более выгодные позиции и удержать их до подхода основных сил. Мы прибыли в определенный район, заняли позиции и в семь утра получили команду на атаку. Моя группа из четырех машин вместе с пехотой начала выдвигаться вдоль лесополосы и вступила в бой с танками и пехотой противника. Наша пехота отстала и танк Игоря первым зашел на линию вражеских окопов и продолжал уничтожать врага. Когда мы преодолели первую линию обороны, в мой танк попала противотанковая ракета, которая прожгла броню и ранила моего наводчика в руку", — сообщил Дзюба.

Далее он продолжил, что сначала вместе с экипажем он покинул машину, поскольку была угроза взрыва боекомплекта. А в это время командование боем взял на себя один из командиров взводов.

Далее он добавил, что сначала вместе с экипажем он покинул машину, поскольку была угроза взрыва боекомплекта. А в это время командование боем взял на себя один из командиров взводов. Сергей занимался оказанием помощи своему раненному товарищу. Затем они вернулись в побитую машину. Им повезло, что кумулятивная струя прошла чуть выше боекомплекта и не повредила его.

"Я отвез своего наводчика на точку сбора раненых. Там находился наводчик из другого экипажа, не пострадавшего, когда их танк был подбит. Я предложил ему занять место в моем танке. Парень сразу согласился, потому что хотел отомстить за раненых собратьев, поэтому мы вернулись в бой и я снова возглавил свою группу. За мужественные действия в бою, за преодоление первой вражеской линии обороны, сохранение своего экипажа, боевой машины и уничтожение вражеской пехоты Игорь и получил звание Героя Украины", — подытожил командир танковой роты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что невероятно храбрый поступок украинского воина десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Якудза" попал на видео и облетел сеть. Защитник буквально вытащил раненого побратима из-под носа оккупантов.